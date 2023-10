Answear.com w III kw. dostrzega objawy spowolnenia w branży fashion

Answear.com, e-commerce oferujący modę, produkty home&lifestyle i outdoor w regionie CEE, informuje, że przychody spółki wzrosły w I półroczu br. do 556 mln zł, co oznacza wzrost o 48 proc. rdr., EBITDA zwiększyła się o 55 proc. rdr. do 31 mln zł, z kolei zysk netto wzrósł o 282 proc. rdr i osiągnął wartość 15 mln zł. Z kolei w III kwartale przychody wyniosły 273 mln zł, oznacza wzrost o 17 proc. rdr. Answear.com zaczął dostrzegać pierwsze objawy spowolnienia w branży fashion, które przełożyły się na zmniejszenie dynamik wzrostu. Mimo to, spółka kontynuuje rozwój w dwucyfrowym tempie, a dynamika odnotowana kumulatywnie w okresie 9 miesięcy 2023 r. wynosi ponad 36 proc. rdr.