Answear.com ze studiem fotograficznym w krakowskiej galerii handlowej

W krakowskiej Galerii Kazimierz w kwietniu br. do grona najemców galerii dołączył Answear.com, który wynajął ponad 1,7 tys. mkw. w części biurowej na dachu budynku. Powstało tam studio fotograficzne, w którym przygotowywane są katalogi i kampanie najnowszych kolekcji marki.

- Wybraliśmy Galerię Kazimierz w procesie ofertowym na siedzibę naszego nowego studio foto–video, ponieważ spełniała komplet naszych wymagań co do przestrzeni, w tym m.in. wysokości lokalu, jego umiejscowienia w centrum i dobrej komunikacji dla pracowników, jak i transportów nowych kolekcji z naszego magazynu w Kokotowie-Brzegach. Ważna była też elastyczność w procesie negocjacji, umożliwiająca nam adaptację lokalu w sposób adekwatny do trybu pracy przy produkcji zdjęć i filmów video przeznaczonych do publikacji na witrynach wszystkich sklepów answear.com i wearmedicine.com - mówi Bogusław Kwiatkowski, członek zarządu Answear.com.

Answear to polski multibrandowy sklep internetowy oferujący ubrania, obuwie i dodatki w siedmiu krajach: Polsce, Ukrainie, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii oraz Węgrzech. Sklep oferuje szybką wysyłkę nawet w 24 godziny oraz usługę personal shoppera. Każdego miesiąca witrynę answear.com odwiedza ponad 4 mln osób.



W transakcji właściciela budynku reprezentowała firma CBRE, która odpowiada również za zarządzenie obiektem.