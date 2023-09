Answear.com ze wzostem przychodów i zysku

- Za nami bardzo udana I połowa 2023 r. do dobrych wyników w I kw. dołożyliśmy również udany II kw. Cieszy nas fakt, że zarówno na poziomie przychodów i rentowności odnotowaliśmy mocne wzrosty. Potwierdza to fakt, że Answear to silna marka, która pomimo wymagającego otoczenia rynkowego wciąż odnotowuje wzrosty – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

W I półroczu br. Answear.com realizował strategię poprawiania oferty oraz zwiększania udziału marek premium w sprzedaży i ekspansji geograficznej. Nowe rynki odpowiadają za blisko 10 proc. sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2023 roku. Spółka odbudowała swoją pozycję na rynku ukraińskim, na którym w I półroczu br. osiągnęła sprzedaż 156 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych marż w I półroczu br. marża na sprzedaży wyniosła 41,9 proc. co oznacza poprawę w stosunku do zeszłego roku o 0,7 p.p., pomimo zmniejszenia udziału sprzedaży na zasadzie komisu oraz dewaluacji hrywny – dodaje Jacek Dziaduś, wiceprezes zarządu ds. finansowych Answear.com

Trwający przez pierwsze miesiące roku proces nabycia ZCP Fashion Trends Group, w skład którego wchodziły marki PRM oraz Sneakerstudio przerodził się w II kw. w intensywne działania integracyjne i operacyjne. Obejmowały one relokację zapasów, uruchomienie nowych domen, rozpoczęcie działalności cross-sellingowych, a także pozyskanie nowych marek. Dzięki akwizycji Answear.com wejdzie w nowy segment luxury sneakers&streetwear, a także dotrze do nowej grupy klientów, w szczególności pokolenia Z.

- Zdajemy sobie sprawę, że otoczenie rynkowe dla branży fashion staje się coraz bardziej wymagające. Pierwsze oznaki spowolnienia i słabnący popyt konsumencki obserwowaliśmy już od połowy czerwca. Dodatkowy wpływ na sytuację mają przedłużające się lato i wysokie temperatury obserwowane we wrześniu, co będzie miało wpływ na wyniki III kwartału. To oznacza, że zrealizowanie w drugim półroczu tak dobrych wyników, jak w pierwszym może być dużym wyzwaniem – podsumowuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Główny akcjonariusz Answear.com – Forum X, powiązany z prezesem zarządu spółki Krzysztofem Bajołkiem, planuje wziąć udział w ofercie i objąć akcje serii L. Intencją Forum X jest co najmniej utrzymanie udziału w kapitale spółki. Zgodnie z treścią ogłoszonych projektów uchwał na Walne Zgromadzenie, po uzyskaniu akceptacji Akcjonariuszy, akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu. Cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu.