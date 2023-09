Anwil finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych. Orlen mówi o historycznej inwestycji

To największy w historii ANWILU i całego regionu projekt inwestycyjny, zarówno pod względem finansowym, jak i uzyskanych mocy produkcyjnych.

Instalacja we Włocławku wpisuje się również w strategiczne założenia Grupy ORLEN w obszarze neutralności emisyjnej. Zastosowane nowoczesne rozwiązanie umożliwi niemal całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych przy produkcji nawozów.

– Finalizujemy kolejną nowoczesną inwestycję, która wzmocni możliwości produkcyjne Grupy ORLEN, tym razem w obszarze nawozów. Uruchomienie inwestycji, już na tym etapie umożliwiło zwiększenie zatrudnienia w zakładzie o ok. 10 proc., a już wkrótce realnie wpłynie na rozwój rolnictwa. Zdecydowane zwiększenie własnej produkcji nawozów zagwarantuje stabilność ich dostaw na krajowy rynek, a tym samym wpłynie na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Zakładamy, że większe ilości nowoczesnych produktów z oferty Grupy ORLEN, będą dostępne już w najbliższym sezonie nawozowym, czyli wiosną 2024 roku. To znacznie wzmocni pozycję ORLENU na konkurencyjnym rynku – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Trzeci linia produkcyjna do nawozów

Trzecia linia do produkcji nawozów obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Jej powstanie zwiększa dotychczasowe możliwości wytwórcze spółki ANWIL o 50 proc., do 1 461 tys. ton rocznie. Zastosowana nowoczesna technologia to gwarancja nie tylko wzrostu wydajności, ale także bezpieczeństwa ciągłości produkcji.

– Rozbudowa nawozowych mocy produkcyjnych w ANWILU to kluczowa decyzja w historii naszej firmy, która przyniesienie wymierne efekty w ciągu kolejnych lat. Realizacja tego projektu ma duże znaczenie, nie tylko dla rozwoju samej Spółki, ale także regionu i jego mieszkańców. Na uwagę zasługują także kwestie środowiskowe. Zastosowano najnowocześniejsze technologie, które znacznie ograniczają emisje i pozwalają na samowystarczalność energetyczną instalacji. To sprawia, że minimalizujemy wpływ na otoczenie i odpowiedzialnie realizujemy strategię Grupy ORLEN, także w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że nowa instalacja kwasu azotowego, będzie również wytwarzała energię elektryczną o mocy 9 MW, czyli dokładnie tyle ile potrzebujemy do jej zasilania – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL.

W ramach realizowanej inwestycji powstały zarówno instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza, w tym magazyny mogące przechować do 25 tys. ton produktów. Gotowe nawozy będą w nim sezonowały 72 godziny, a następnie trafią do opakowań. Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury, niezbędnej w procesie produkcji kwasu azotowego, jest wieża absorpcyjna, o wysokości 55 metrów i masie 200 ton. W ramach rozbudowy nawozowych mocy produkcyjnych, powstał również mierzący 84 metry komin gazów resztkowych oraz zbiornik na kwas azotowy, którego pojemność to aż 4000 m³