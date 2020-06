Anwim przejmie sieć stacji eMILA

Anwim S.A., właściciel marki MOYA, podpisał umowę przedwstępną na akwizycję sieci bezobsługowych stacji paliw eMILA. Transakcja zostanie sfinalizowana po wydaniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

W ramach kontraktu Anwim S.A. przejmie w bieżącym roku 26 obiektów należących do tej pory do spółki BM Reflex z opcją na dokupienie dodatkowych czterech w 2021 r. Na przyszły rok zaplanowany jest także rebranding zakupionych stacji.

eMILA jest to sieć bezobsługowych stacji paliw zlokalizowanych w większych miastach w całej Polsce. Stacje oferują w pełni zautomatyzowany format tankowania przeznaczony dla klientów indywidualnych. Dzięki pełnej automatyce i systemowi płatności przy dystrybutorze, czas tankowania skrócony jest do minimum, a brak obsługi pozwala zaoferować odbiorcy atrakcyjniejsze ceny. Stacje eMILA oferują dwa rodzaje paliwa – benzynę 95 oraz olej napędowy.

- Przejęcie sieci bezobsługowych stacji paliw eMILA jest istotnym krokiem zbliżającym nas do realizacji strategii i rozbudowy sieci MOYA do 350 placówek do końca 2023 r. Obiekty eMILA prezentują oryginalny format stacji samoobsługowych, skierowanych do odbiorcy indywidualnego. Chcemy rozwijać i ulepszać ten koncept – zapewnia Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.

Anwim S.A. planuje aktywnie rozwinąć i uatrakcyjnić format przejmowanych stacji eMILA w tym również poprzez znaczące rozszerzenie oferty dla klientów w wybranych lokalizacjach. Obecnie trwa szczegółowa analiza możliwości w tym zakresie. - Idea stacji samoobsługowych doskonale wpisuje się w tzw. „nową normalność”, która nastała w konsekwencji panującej wciąż pandemii koronawirusa. Niektórzy klienci chcą mieć obecnie możliwość szybkiego zatankowania i płatności przy samym dystrybutorze bez konieczności wchodzenia do sklepu. Przejęcie sieci eMILA to odpowiedź na potrzeby tego segmentu klientów. Inni z kolei mają potrzebę zrobienia przy okazji dodatkowych zakupów, odpoczynku w podróży czy napicia się gorącej kawy. Trzecim segmentem są klienci flotowi. Po włączeniu stacji eMILA do sieci MOYA będziemy jedyną siecią w kraju łączącą w ramach jednej marki trzy formaty stacji – tradycyjne stacje obsługowe, stacje automatyczne dla klientów indywidualnych i automatyczne stacje flotowe, co pozwoli nam kompleksowo obsłużyć wszystkie ww. segmenty klientów – mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim S.A. odpowiedzialny za rozwój sieci MOYA.