Anwim zakończył rebranding MOYA express. Przy wybranych punktach pojawią się sklepy

Wybrane stacje MOYA express będą rozbudowywane o niewielkie sklepy, fot. materiały prasowe

31 marca 2021 r. zakończył się proces zmiany barw 30 stacji eMILA zakupionych przez Anwim S.A. na niebiesko-czerwone. Tym samym projekt przejęcia i wdrożenia stacji samoobsługowych do sieci MOYA został zamknięty.

Anwim przejął 30 samoobsługowych stacji eMILA położonych w dużych miastach Polski, m.in. w Gdańsku, Gdyni, Lublinie, Poznaniu, Toruniu, Szczecinie, Łodzi czy we Wrocławiu. Proces przejmowania i wdrażania obiektów do sieci stacji paliw MOYA rozpoczął się w listopadzie ub. r. Dziś, po oddaniu ostatniego obiektu po rebrandingu, został zakończony. Co istotne, całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym planem. Wybrane stacje MOYA express będą rozbudowywane o niewielkie sklepy oferujące produkty pozapaliwowe lub automaty vendingowe, dzięki którym klienci zaopatrzą się w potrzebne artykuły. Anwim S.A., właściciel marki MOYA, zapowiada, że jeszcze w tym roku pojawią się w sieci kolejne obiekty typu MOYA express.

Stacje samoobsługowe występujące pod szyldem MOYA express są jednym z trzech typów stacji paliw w portfolio sieci MOYA. Wśród nich występują jeszcze tradycyjne, konwencjonalne stacje z konceptem gastronomicznym Caffe MOYA oraz przystacyjnym sklepem wielobranżowym, a także stacje automatyczne – wyłącznie dla flot.

– Samoobsługowe stacje MOYA express mają szczególne znaczenie w obecnych czasach pandemii COVID-19. Proces tankowania odbywa się w pełni samodzielnie, bez obecności dodatkowych osób. Klient przy słupku samoobsługowym określa ilość potrzebnego paliwa oraz sposób rozliczenia – gotówką, kartą płatniczą lub kartą flotową. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna, a czynna codziennie w godz. 7:00-20:00 infolinia pomoże rozwiązać ewentualny problem podczas tankowania – mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim S.A.

– Zachęcamy wszystkich do wypróbowania samoobsługowego sposobu tankowania. To gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz oszczędności dla klientów. Na stacjach MOYA express nie ma obsługi, dlatego jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne ceny paliw. Zachęcamy także do zapisania się do naszego newslettera, który pozwala być na bieżąco ze wszystkimi promocjami dostępnymi w MOYA express – zapewnia Filip Puchalski, dyr. ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.