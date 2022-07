Apaczka.pl wspiera logistycznie akcję charytatywną Lalafo

Blisko 2.5 mln Ukraińców, w wyniku trwającej od lutego br. w ich kraju wojny, przeprowadziło się do Polski, znajdując tutaj swój drugi dom. Od tego czasu podjętych zostało wiele inicjatyw mających na celu ich wsparcie. Wśród nich znalazła się również międzynarodowa platforma prospołeczna – Lalafo, której twórcy, również zmuszeni do opuszczenia kraju, postanowili wykorzystać swoje doświadczenie, niosąc pomoc humanitarną rodakom przebywającym w Polsce.

Charytatywny second-hand online

W naszym kraju działalność portalu przybrała model charytatywnego second-handu online, wspierającego dystrybucję pomocy materialnej, która przekazywana przez darczyńców w dużych ilościach, wymagała uporządkowania. Pracownicy polskiego oddziału Lalafo zajmują się segregacją nieużywanych już rzeczy, przygotowaniem produktów, a następnie wystawieniem przedmiotów w serwisie. Towary oferowane są bezpłatnie, a wśród najpotrzebniejszych kategorii znajdują się – odzież sezonowa, torby i obuwie, produkty do używania w gospodarstwie domowym oraz artykuły dla dzieci tj. zabawki, pieluchy czy jedzenie.

Drugie życie rzeczy

Lalafo dba o to, by pomoc trafiła w najbardziej potrzebujące ręce, do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup rzeczy nowych. Aplikacja dedykowana jest dla wszystkich Ukraińców, natomiast warto podkreślić, że aby z pomocy mogło skorzystać jak najwięcej osób, wprowadzone zostały naturalne limity, zakładające 50 przedmiotów miesięcznie na osobę. Jednocześnie Lalafo korzysta z automatycznej weryfikacji użytkowników, sprawdzającej dane pod kątem ich duplikacji czy podejrzanego wyglądu.

Do akcji może natomiast przyłączyć się każdy, a dystrybucję i proces logistyczny wspiera Apaczka.pl

Jako nowoczesna platforma logistyczna wiemy, jak istotny jest proces związany z dystrybucją i transportem. Dlatego ani przez chwilę nie wahaliśmy się nad przyłączeniem do Lalafo, oferując całe nasze zaplecze technologiczne i logistyczne, poprzez udostępnienie naszego kanału eksperckiego wszystkim darczyńcom. – mówi Marcin Susmanek, Członek Zarządu w Apaczka.pl.