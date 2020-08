Apel KRS: Kupując w sklepie spółdzielczym wspieramy polskich wytwórców

Konsumenci dokonujący zakupów polskich produktów w polskich sklepach wspierają polską przedsiębiorczość, miejsca pracy, zasoby polskich rodzin. Chronią wytwórców - dobrych polskich producentów - i siebie samych, ponieważ wszyscy funkcjonujemy w łańcuchu powiązań gospodarczych - pisze KZRSS Społem w swoim serwisie informacyjnym.

W ogólnopolską kampanię informacyjną „Kupuj świadomie - Produkt Polski" aktywnie włącza się spółdzielczość polska, która dysponuje znaczną bazą sklepów. Zachęca konsumentów do dokonywania zakupów w sklepach spółdzielczych. Są to zarówno sklepy Społem zlokalizowane głównie w miastach - 2,5 tys. sklepów prowadzonych przez 236 spółdzielni spożywców, jak i sklepy Gminnych Spółdzielni głównie na wsi i małych miasteczkach ponad 7 tys. sklepów ponad 1100 spółdzielni. Do dyspozycji konsumentów jest także wiele spółdzielczych sklepów firmowych np. spółdzielni mleczarskich, gminnych spółdzielni, spółdzielni rolniczych, ogrodniczych i pszczelarskich, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, które same wytwarzają żywność lub produkty przemysłowe. Spółdzielczość od ponad 200 lat działalności w Polsce promuje rodzime produkty - zarówno spółdzielcze, jak i pochodzące od innych krajowych producentów - na zasadzie wzajemnego wspierania się w sferze gospodarczej.

-Spółdzielnie to 100% polskiego kapitału, który pozostaje w kraju i wspiera nasz rozwój. Obecnie w Polsce działa ponad 10 tys. spółdzielni w ramach 15 branż spółdzielczości. Część z nich koncentruje swoją działalność na wytwarzaniu żywności lub surowców do jej produkcji oraz produktów przemysłowych, inne zajmują się handlem za pośrednictwem własnych sklepów. W okresie kryzysu wywołanego trwającą pandemią COVID-19, kluczowe znaczenie mają świadome decyzje zakupowe konsumentów. Kupując rodzime produkty w sklepie spółdzielczym wspieramy polskich wytwórców, budujemy własną pomyślność i pozwalamy kontynuować piękne tradycje polskiej spółdzielczości, która w kluczowych okresach dla naszej Ojczyzny zawsze łączyła ludzi będących w potrzebie - pisze zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej.