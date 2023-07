Aperol z konkursem. Zaprasza do Wenecji

Poza nagrodą główną, na uczestników czekają dodatkowo atrakcyjne nagrody. Co tydzień można wygrać ekskluzywne zestawy kieliszków do serwowania Aperol Spritz®, które pomogą stworzyć atmosferę prawdziwego aperitivo także w domu oraz dwuosobowe wejściówki do sieci kin Multikino.

Co miesiąc do zdobycia jest idealny letni zestaw gadżetów marki Aperol. Drugą nagrodą miesięczną jest udział dla zwycięzców i osoby towarzyszącej w inspirujących warsztatach kulinarnych, podczas których Cristina Catese zdradzi, jak przygotowywać podawane podczas aperitivo klasyczne włoskie przekąski, a także idealny koktajl Aperol Spritz®. Konkurs „Czekamy na Was w Wenecji!” rozpoczął się 5 czerwca i potrwa do 3 września 2023 roku. Aby wziąć w nim udział wystarczy zakupić przynajmniej jedną butelkę marki Aperol o dowolnej pojemności, zachować dowód zakupu i zarejestrować go na stronie: konkurs.aperol.com, a także odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: „Kogo zabierzesz do Wenecji i dlaczego właśnie w takim gronie chcesz posmakować włoskiego stylu życia?”.