Aplikacja Jush rusza z kampanią marketingową w rozgłośniach radiowych

Startup Lite e-Commerce w nowej kampanii radiowej zachęca do szybkich zakupów: „gdzie Tadeusz nie może, tam apkę Jush pośle. Zakupy w 15 minut i nawet 200 zł do wydania w prezencie.” Kampania radiowa marki Jush wystartowała 1 kwietnia a przewrotny spot zachęcający słuchaczy do zrobienia zakupów w aplikacji emitowany jest m.in. w takich warszawskich stacjach jak Eska Rock, RMF Maxxx, Kampus czy Rock Radio.

Aplikacja Jush przygotowała również dla swoich użytkowników kolejną odsłonę akcji promocyjnej, dzięki której zamawiając produkty pomiędzy 1 kwietnia a 31 maja br. będą oni mogli zaoszczędzić nawet 200 zł - zarówno nowi, jak i powracający klienci otrzymają po 10 zł zniżki na 20 kolejnych zamówień.

Ułatwienia dla dbających o formę

Od połowy kwietnia rusza z kolei kampania adresowana do osób dbających o formę. Klienci kilkudziesięciu siłowni Zdrowit i Calypso w Warszawie podczas treningów trafią na zabawne wlepki zachęcające do szybkiego zakupu najbardziej potrzebnych w danym momencie produktów.

Do zamówień, w których znajdzie się minimum 10 produktów, Jush dorzuci niespodziankę – płócienną torbę z grafikami, które mogliśmy zobaczyć na specjalnym muralu przygotowanym przez Lite e-Commerce. Ich autorem jest LisKula - Alek Morawski. Jest to akcja limitowana, a torby będą rozdawane do wyczerpania zapasów.

Akcja promocyjna „Zgarnij nawet 200 zł” obowiązuje od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.