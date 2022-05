Aplikacja Lidl Plus dostępna dla urządzeń z Ukrainy

Według danych Straży Granicznej od 24 lutego br. granicę Polski z Ukrainą przekroczyło ponad 3 miliony uchodźców.

- Duża część z nich została w naszym kraju w oczekiwaniu na zakończenie konfliktu i bezpieczny powrót. To zaś oznacza, że każdego dnia troszczą się o swoje rodziny, podejmując pracę i robiąc codzienne zakupy. Wiedząc, jak obecnie ważne są oszczędności dla każdego z klientów, sieć Lidl postanowiła udostępnić aplikację Lidl Plus w ukraińskich wersjach Appstore, Google Play i Huawei AppGallery. To pozwoli na używanie aplikacji w urządzeniach kupionych w Ukrainie, bez potrzeby manualnej zmiany regionu w telefonie - tłumaczy sieć.

Sieć Lidl szacuje, że aktywne korzystanie z promocji i rabatów w aplikacji może przynieść oszczędności wysokości nawet kilkuset złotych w ciągu miesiąca. W tym roku łącznie już ponad 1500 produktów było tańszych z kuponami w aplikacji Lidl Plus.