Aplikacja Lidl Plus tylko dla urządzeń wyższych niż Android 7

W odpowiedzi Lidl przesłał stanowisko sieci:

Chcielibyśmy poinformować, iż aplikacja Lidl Plus to narzędzie do oszczędzania dzięki licznym promocjom, indywidualnym kuponom, dostępowi do gazetek z bieżącą ofertą oraz funkcji e-paragonów. Dodatkowo aplikacja daje możliwość płatności mobilnych dzięki funkcjonalności Lidl Pay.

Aby jednak zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Lidl Plus, konieczne jest bieżące aktualizowanie aplikacji. Dlatego praktyką jest stosowanie powiadomień, które poinformują użytkownika o konieczności aktualizacji lub np. ewentualnej zmianie regulaminu. Jest to konieczne, aby użytkownik był na bieżąco informowany o zmianach oraz aby zapewnić możliwie najwyższe bezpieczeństwo użytkowania aplikacji i najniższą awaryjność aplikacji.

Aktualnie, aby pobrać aplikację konieczne jest posiadanie urządzenia z wersją systemu Android 7.0 lub wyższą, czy też iOS 13 lub wyższą. Z uwagi na specyfikę systemów, niektóre funkcje aplikacji z niższymi wersjami systemu mogłyby nie być obsługiwane, działać nieprawidłowo lub powoli.

W celu wysokiego komfortu użytkowników aplikacji Lidl Plus, na bieżąco odpowiadamy na ich pytania związane m.in. z promocjami lub funkcjonowaniem aplikacji. Kontakt z użytkownikami odbywa się za pomocą biura obsługi klienta, komentarzy w sklepie Google Play lub App Store oraz przez nasz fanpage na Facebooku. Jest to standardowy serwis, który funkcjonuje przy większości aplikacji na rynku. Nie odnotowaliśmy natomiast żadnych większych kwestii technicznych w ostatnim czasie.