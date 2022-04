Aplikacja Stokrotki działa od miesiąca. Ilu ma użytkowników?

Aplikacja umożliwia klientom tańsze zakupy i ich łatwiejsze zaplanowanie.

Dzięki aplikacji klienci mają dostęp do specjalnych promocyjnych ofert. Użytkownicy „Naszej Stokrotki” mogą kupić wybrane produkty nawet za 1 grosz.



Aplikacja „Nasza Stokrotka” daje wiele możliwości korzystania z tańszych zakupów. Z jednej strony można w niej znaleźć produkty objęte specjalnymi cotygodniowymi ofertami promocyjnymi i kupony jednorazowe pozwalające na tańszy zakup wybranych artykułów. Z drugiej strony umożliwia uczestnictwo w programie lojalnościowym opartym na zbieraniu płatków za dokonywane w sieci zakupy. Zebrane płatki umożliwiają zakup produktów w wyjątkowo niskich cenach – nawet za 1 grosz.



– W aplikacji znaleźć można specjalne promocje dostępne dla użytkowników oraz sklepowe gazetki w wersji online i funkcje, dzięki którym na podstawie dostępnych informacji można łatwo ułożyć swoją listę zakupów – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Z aplikacji można korzystać we wszystkich sklepach Stokrotka

Aplikacja umożliwia również tworzenie list zakupowych, do których produkty można dodawać wprost z gazetki, podczas jej przeglądania. W „Naszej Stokrotce” można poza tym zbierać znaczki w specjalnych akcjach promocyjnych, a także znaleźć najbliższy sklep i sprawdzić historię swoich zakupów.



W Stokrotkach można zauważyć nowe oznaczenia na sklepowych półkach, dzięki którym klienci mogą bez trudu znaleźć produkty dostępne z aplikacją w promocyjnych cenach. Aplikacja jest dostępna do pobrania w App Store i Google Play. Można z niej korzystać we wszystkich, ponad 800 sklepach Stokrotka.