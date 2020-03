Aplikacja Too Good To Go startuje w Szczecinie. Z aplikacją współpracuje 50 lokali, m.in. Corona Coffee, Meet & Fit Slow Food, Kolory, Cafe Berlin, Orsola CoffeeHaus, Przystań na kawę, Herbata czy Kawa, Gruziński Chleb, Bardzo dobrze, a także sieci Starbucks, Pizza Hut, North Fish. Wkrótce dołączą też hotele Accor.

Too Good To Go działa w Polsce od lipca 2019, łącząc użytkowników z lokalami, gdzie zostaje nadwyżkowa, niesprzedana żywność. Uruchamiają aplikację, można kupić paczkę niespodziankę z dostępnego w pobliżu miejsca i odebrać ją. Do tej pory aplikacja działała w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, a teraz obejmuje swym zasięgiem Szczecin.

Aplikacja łączy użytkowników z piekarniami, cukierniami, sklepami czy hotelami, gdzie na koniec dnia zostaje niesprzedane jedzenie. Można je zamówić za 1/3 wartości.

Novotel Szczecin Centrum i ibis Szczecin Centrum wkrótce dołączą do Too Good To Go. Współpracę z aplikacją rozpoczęliśmy w listopadzie 2019 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum i od tego czasu dołączyło 5 kolejnych hoteli – Mercure Warszawa Centrum, Mercure Warszawa Grand, Novotel Warszawa Airport oraz Mercure Gdańsk Stare Miasto i ibis Gdańsk Stare Miasto.