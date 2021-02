Aplikacja Tymbark Quiz promowana w interncie

fot. mat. pras.

Tymbark podkreśla, jak ważne jest budowanie i pielęgnowanie trwałych kontaktów i przyjaźni. Bez względu na to, gdzie i jak – najważniejsze, by być razem i dbać o relacje z bliskimi. Właśnie dlatego marka stworzyła TYMBARK QUIZ – test znajomości dla dwóch osób.

Jak on działa? Wystarczy zalogować się poprzez www.tymbarkquiz.com lub skorzystać z quizu poprzez chatbot na facebookowym profilu Tymbarku, a następnie zaprosić do zabawy bliską osobę. Każdy uczestnik otrzymuje ten sam zestaw pytań z obrazkowymi lub tekstowymi odpowiedziami do wyboru – dotyczący zarówno wzajemnego dopasowania (wybór tej samej opcji), jak i znajomości drugiej osoby (wskazanie, co wybierze współgracz). Na koniec rozgrywki para może przejrzeć podsumowanie znajomości i porównać swoje odpowiedzi.

Quizowi towarzyszy także konkurs – uczestnicy mogą zgłaszać swoje autorskie pytania wraz z odpowiedziami. Najciekawsze z nich nie tylko zostają dodane do aplikacji, ale także są nagradzane. Na zwycięzców czekają vouchery do Answear (20 x 200 zł) i do Netflixa (20 x 120 zł) oraz tymbarkowe gadżety.

Akcji towarzyszy kampania digitalowa oraz komunikacja z influencerami na Instagramie.