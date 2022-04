Apple i Xbox na czarnej liście. Co poszło nie tak?

Electronics Hub zebrał listę najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się produktów technologicznych, wykorzystując do tego celu takie serwisy jak Forbes i TechRadar. Następnie podzielono je na kategorie: aparaty fotograficzne, konsole do gier, słuchawki, laptopy, telefony komórkowe, tablety, urządzenia smarthome i urządzenia, które możemy na siebie założyć tzw. wearables. Później zebrano tweety dotyczące każdego produktu, używając różnych słów kluczowych i operatorów wyszukiwania. Łączna liczba tweetów w badaniu wyniosła 344 105, a dane zostały zebrane w listopadzie 2021 roku.

Apple zawodzi

Dzięki temu udało się stworzyć ranking uwzględniający 22 kraje, w tym Polskę. Produkty marki Apple zdominowały globalną listę, ale nie najlepiej wypadły też w poszczególnych podkategoriach. W zestawieniu top 10 najbardziej dokuczliwych smartfonów, aż osiem pozycji obsadzone jest przez produkty firmy prowadzonej przez Tima Cooka. Pierwsze miejsce zajął jednak model od Google, reprezentant świata Androida – Pixel 6.

Podobnie wygląda sytuacja w sekcji tabletów. Na dziesięć urządzeń, aż osiem z nich należy do Apple. Do białej gorączki doprowadza konsumentów iPad 6 generacji. Co trzeci tweet dotyczący tego urządzenia to wyraz frustracji.

– Koncern przestał wyznaczać standardy, ryzykować, co może powodować zawód klientów. Wydając niemałą sumę, oczekiwali oni ponadprzeciętnego doświadczenia, a otrzymują urządzenia, które nie odbiegają od rynkowych standardów i jednocześnie posiadają wiele ograniczeń – mówi Szeran Millo, CEO Symetrii.

Xbox świetnie gra na nerwach

Nad Wisłą nic nie doprowadza tak skutecznie do białej gorączki jak ostatnie dziecko Microsoftu, tj. budżetowa konsola Xbox Series S, będąca okrojonym wariantem modelu Series X. Badanie wykazało, że blisko co dziesiąty tweet dotyczący XBS miał charakter negatywny.

Problem z konsolami Microsoft, nie dotyczy wyłącznie naszego podwórka. Gigant z Redmond raczej nie będzie zadowolony z rezultatów badania Electronics Hub. Okazuje się, że Xbox Series X jest konsolą, na którą najczęściej narzeka się na Twitterze. 12 proc. wszystkich wpisów dotyczących microsoftowej czarnej skrzynki, stanowiły narzekania. Liczba ta nie oddaje jednak całej prawdy. W rzeczywistości większość negatywnych wpisów pochodziła od fanów konsoli Xbox, którzy nie mogli dostać jej w swoje ręce ze względu na ograniczenia w dystrybucji.

A tak prezentuje się ranking „zwycięzców”:

– Telefon komórkowy – Google Pixel 6, (27,2 proc. negatywnych tweetów)

– Elektronika ubieralna – Fitbit Charge 4, (31,4 proc. negatywnych tweetów)

– Smart Home – Philips Hue Bridge, (42,7 proc. negatywnych tweetów)

– Konsola – Microsoft Xbox Series X, (12,5 proc.negatywnych tweetów)

– Aparat i kamera – GoPro Hero8 Black, (8,6 proc. negatywnych tweetów)

– Tablet – Apple iPad 6 gen., (33,3 proc. negatywnych tweetów)

– Laptop – HP Laptop, (29,1 proc. negatywnych tweetów)

– Słuchawki – Realme Earbuds, (33,8 proc. negatywnych tweetów).