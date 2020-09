ARC: Już prawie jedna trzecia konsumentów to łowcy promocji

Coraz więcej łowców promocji jest wśród osób z grupy wiekowej 25-34 lat. Fot. Shutterstock

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrósł odsetek osób, które intensywnie poszukują promocji oraz chętnie biorą w nich udział. Wzrost widać szczególnie wśród osób w wielu 25-34 lata oraz wśród mieszkańców dużych miast – wynika z Monitora Promocji ARC Rynek i Opinia.

W poprzednich dwóch latach łowcy promocji stanowili niespełna jedną czwartą konsumentów. W tym roku już prawie jedną trzecią. Coraz więcej łowców promocji jest wśród osób z grupy wiekowej 25-34 lat, coraz mniej zaś wśród osób powyżej 45-tego roku życia.

Kim są łowcy promocji?

To tak zwani heavy userzy promocji wielu różnych typów. Również najwięksi entuzjaści konkursów, chętnie biorący udział w loteriach. Podczas zakupów najczęściej wybierają produkty będące w promocji i daje im to dużo satysfakcji. Często kupują pod wpływem impulsu, tylko dlatego, że jest promocja. Zdarza im się także porównywać oferty w różnych miejscach, aby wybrać najlepszą.

Wśród łowców promocji więcej jest kobiet, chociaż mężczyźni też stanowią pokaźną grupę. Jeszcze w ubiegłym roku to osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej były najczęściej łowcami promocji. W tym roku widać wyraźną zmianę – to dwudziesto- i trzydziestolatkowie stanowią największą grupę wśród łowców promocji. Z kolei patrząc na wielkość miejscowości, wyraźnie widać, że to mieszkańcy największych miast zwrócili się w większym stopniu ku promocjom.

Pandemia spowodowała zmianę pewnych zachowań konsumenckich oraz korzystanie z pewnych rodzajów promocji. W związku z zalecanym zachowaniem dystansu społecznego promocje, które wymagają kontaktu z kupującym, np. degustacje, straciły na znaczeniu. Najpopularniejszym rodzajem promocji wśród Polaków jest obniżka ceny.

- Przyczyn wzrostu odsetka osób aktywnie poszukujących promocji można szukać w jednej strony w poczuciu niepewności związanym z pandemią oraz mogącą nastąpić utratą pracy czy obniżką dochodów, z drugiej zaś z istotnym wzrostem cen, jednym z najwyższych w ostatnich latach. Obydwa te czynniki skłaniają do poszukiwania okazji i produktów w niższych cenach. W wynikach naszego badania widać, że konsumenci zaczęli też zwracać większą uwagę na wysokość paragonów, tak więc ich wrażliwość na ceny jest dużo wyższa niż jeszcze rok temu. Na pewno wprowadzanie atrakcyjnych promocji jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na ożywienie konsumpcji, zwłaszcza w czasach takich jak obecne – komentuje Krzysztof Szczerbacz, kierownik zespołu badawczego w ARC Rynek i Opinia.

Badanie „Monitor Promocji 2020” zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na próbie N=1021 (mieszkańcy miast). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-21.07.2020.