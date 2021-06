ARC: Niemal połowa Polaków ocenia, że koszt wakacji w tym roku wzrośnie

Niemal co trzeci respondent przyznaje, że pandemia koronawirusa ma wpływ na tegoroczny wybór kierunku wypoczynku. Fot. Shutterstock

47 proc. Polaków planuje spędzić urlop wyłącznie w Polsce, a 18 proc. w Polsce i za granicą lub tylko za granicą, jednak panuje powszechne przekonanie, że te wakacje będą droższe. Polityka podwyższania cen po pandemii może się negatywnie odbić na turystyce krajowej w kolejnych latach – wynika z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia.

Jak pokazuje badanie, co czwarty Polak w ogóle w tym roku nie planuje wyjazdu na wakacje. Blisko połowa badanych jest przekonanych, że tegoroczne ceny wyjazdów wakacyjnych są wyższe niż przed pandemią.

Niemal co trzeci respondent przyznaje, że pandemia koronawirusa ma wpływ na tegoroczny wybór kierunku wypoczynku. 47% respondentów przyznaje, że możliwość swobodnego podróżowania dla osób zaszczepionych, wpływa na ich decyzję o szczepieniu – wynika z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia.

Ta polityka podwyższania cen po pandemii może się negatywnie odbić na turystyce krajowej w kolejnych latach, kiedy to turystyka zagraniczna, często gwarantująca dobrą pogodę, będzie bardziej dostępna. Wtedy Polacy mogą odwrócić się od bardzo drogich polskich wakacji.

Odbicie w turystyce

W tym roku więcej Polaków niż rok temu planuje wyjazd wakacyjny. Ponad połowa badanych (54%) przyznała, że w zeszłym roku w ogóle nie wyjeżdżała na wakacje. Obecnie połowa mniej osób deklaruje, że nie planuje wyjazdu, a 12% jeszcze nie podjęło decyzji w tym temacie. Urlop zarówno w Polsce jak i za granicą planują częściej osoby z wyższym wykształceniem (22%), natomiast rezygnują z urlopu częściej osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym (30%).

30% badanych przyznaje, że wybór przez nich kierunków wakacyjnych ma związek z pandemią. Odsetek ten jest najwyższy wśród osób w wieku 25-34 lata (37%) oraz osób z wyższym wykształceniem (36%).

Turyści z obawami i bez

Jakie opinie i przemyślenia mają Polacy na temat tegorocznych wakacji?

Respondenci mający obawy:

34% badanych uważa, że obecnie wyjazd za granicę jest skomplikowany

30% respondentów jest zdania, że spędzenie w tym roku wakacji w Polsce jest bezpieczniejsze niż wyjazd za granicę

Co piąty respondent obawia się dużych skupisk ludzi – w hotelach, na lotniskach

22% badanych uważa, że wyjazd za granicę wiąże się z ryzykiem ograniczeń, np. godzina policyjna, ograniczenia w przemieszczaniu się, reżim sanitarny etc.

17% badanych nie decyduje się na wyjazd za granicę, gdyż obawia się zachorowania i leczenia w innym kraju.

Respondenci nie mający obaw:

Co piąty respondent przyznaje, że nie ma żądnych obaw związanych z podróżowaniem w związku z pandemią i pandemia nie ma wpływu na wybór przez niego kierunku wakacyjnego.

11% respondentów tęskni za podróżowaniem, dlatego zamierza wyjechać w te wakacje za granicę, niezależnie od wszelkich utrudnień.

47% badanych przyznaje, że argument dotyczący możliwości swobodnych wyjazdów za granicę dla osób zaszczepionych ma dla nich znaczenie przy podejmowaniu decyzji odnośnie szczepień.

- Wyniki naszych badań pokazują, że turystyka może liczyć na istotny wzrost w stosunku do zeszłego roku, ponieważ wyższy niż w zeszłym roku jest odsetek osób, które planują wyjazd wakacyjny. Wyraźnie widać, że dominują wyjazdy w kraju. Obawy związane z wyjazdami zagranicznymi są cały czas widoczne. Mają one tak naprawdę dwa źródła: pierwsze z ich dotyczy paszportu covidowego – nie do końca wiadomo, czy nie trzeba będzie jednak w wielu krajach przedstawiać wyników badań. Poza tym, nawet jeżeli paszporty covidowe będą obowiązywały to pozostaje i tak koszt zrobienia testów dla dzieci – mówi Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

- Drugi problem jest natury psychologicznej – pandemia jednak nie wygasła i wiele osób obawia się zakażenia za granicą. Z kolei w sytuacji wyjazdów krajowych problemem jest wzrost kosztów. Panuje powszechne przekonanie, że te wakacje będą droższe. Wobec tego pewnie część osób zrezygnuje z wyjazdu w ogóle czekając na lepsze i tańsze czasy. Widmo pandemii i ten kontekst pandemiczny silnie warunkuje decyzje, jeżeli chodzi o destynacje i same plany wyjazdowe. Część osób oczywiście będzie próbowało spędzić ten urlop być może nie nad morzem czy w górach, gdzie jest drogo, ale wyjedzie na działkę czy inne miejsce w kraju, gdzie te obawy związane z kosztami mogą być mniejsze. Ta polityka podwyższania cen po pandemii może się negatywnie odbić na turystyce krajowej w kolejnych latach, kiedy to turystyka zagraniczna, często gwarantująca dobrą pogodę, będzie bardziej dostępna. Wtedy Polacy mogą odwrócić się od bardzo drogich polskich wakacji – dodaje.

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl). Termin realizacji badania: 19-26.05.2021. Próba N=1029 osób, reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.