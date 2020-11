Arena.pl wzmacnia zarząd. Wiceprezes ds. marketingu pracował m.in. w Lidlu i Żabce

Arena.pl SA, notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej Arena.pl, wzmacnia kadrę kierowniczą. Stanowiska zarządcze objęli Kamil Bednarek - wiceprezes ds. IT oraz Bartosz Berliński - wiceprezes ds. marketingu. Do rady nadzorczej powołany został natomiast Paweł Turno. Zmiany są kolejnym krokiem w serii zapowiedzianych przez spółkę działań w ramach ‘nowego startu’ platformy. Spółka rozważa przeniesienie swoich akcji na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie już w 2021 r.

Bartosz Berliński odpowiedzialny będzie za opracowywanie i realizację strategii marketingowej platformy Arena.pl oraz innych projektów e-commerce realizowanych przez spółkę. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał współtworząc działy online marketingu oraz doradzając takim markom jak Allegro, Otomoto, Lidl, Żabka, Nivea, czy Tauron. Jest współzałożycielem agencji marketingowej MaxROY.agency oraz największej w Polsce firmy specjalizującej się w szkoleniach i konferencjach marketingowych MaxROY.com/Sprawny.Marketing.



Kamil Bednarek powiązany jest z Arena.pl jako zewnętrzny konsultant od 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w strategicznym planowaniu, analizie efektywności i optymalizacji zespołów informatycznych, m.in. w branży lotniczej oraz audytowej. Założyciel prężnie rozwijającego się software house’u w Wielkiej Brytanii. Realizował projekty dla takich firm jak: Komputronik, AppVerk, Signicat, Better Software Group, Merixstudio, DevsData LLC czy eCrection Media Technology LTD. W spółce odpowiedzialny będzie za wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, w tym rozwój gałęzi informatycznych w nowych projektach spółki.



Rada nadzorcza zyskała nowego członka w osobie Pawła Turno. Zasiadał on dotychczas w radach nadzorczych wielu spółek, takich jak Sygnity S.A. czy Kino Polska TV Sp. z o.o. Posiada też rozległe doświadczenie na gruncie rynku kapitałowego.