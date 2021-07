Arena.pl z usługą odroczonych płatności

Maria Bogajewska, prezes Zarządu arena.pl, fot. materiały prasowe

Arena.pl rozpoczyna współpracę z PayPo, dostawcą usług odroczonej płatności. Na mocy umowy usługa dostępna będzie dla kupujących na Arenie jeszcze w tym roku.

Spółka przewiduje, że zawarcie umowy przyczyni się do zwiększenia wskaźnika GMV (Gross Merchandise Volume), jak również podniesie średnią wartość koszyka oraz zwiększy konwersję.

- Arena.pl ciągle się rozwija, stawiając klientów w centrum uwagi i budując kolejne partnerstwa. PayPo jest dość młodym podmiotem, ale już stał się liderem branży fintech i nieodłącznym elementem ekosystemu e-commerce w Polsce. Zarząd firmy przekonał nas do współpracy czytelnym i szybkim sposobem weryfikacji kupujących oraz klientocentrycznym podejściem do biznesu – mówi Łukasz Parafianowicz, dyrektor generalny arena.pl.

PayPo to polski fintech, oferujący usługę odroczonych płatności. Spółka w ostatnim okresie bardzo dynamicznie rośnie: liczba zrealizowanych transakcji wzrosła o ponad cztery razy rok do roku w pierwszym kwartale 2021 roku. W okresie od stycznia do kwietnia PayPo zrealizowała 2 miliony transakcji.

- Konsekwentnie wdrażamy strategię rozwoju, z korzyścią dla naszych klientów - obok produktu ratalnego, to kolejne udogodnienie dla kupujących na polskiej platformie handlowej. Wierzymy, że produkt PayPo wpłynie pozytywnie na wskaźniki Areny, podnosząc średnią wartość koszyka oraz doprowadzi do odzyskania utraconych koszyków, np. z powodu braku środków na koncie kupującego w momencie zakupu. To zarazem usługa idealnie skrojona pod obecnych i przyszłych użytkowników platformy z młodego pokolenia, które jest bardzo ważne dla Areny – podkreśla Maria Bogajewska, prezes zarządu arena.pl.