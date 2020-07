Arkadiusz Krupicz, Pyszne.pl: Tworzenie strefy dostaw to jeden ważniejszych czynników w dostawie

fot. Arkadiusz Krupicz, Pyszne.pl

- Dostawy to nie jest temat, który raz przygotujemy dla danej restauracji i jest już na zawsze opracowany. Musimy do niego wracać, co jakiś czas, by udoskonalać nasz serwis, zwłaszcza w czasach coraz większej konkurencji. Obecnie dywersyfikacja kanałów sprzedaży okazuje się must have - mówi Arkadiusz Krupicz, założyciel Pyszne.pl.

Pierwsza decyzja to jakie menu chcemy oferować w dostawie. Oczywiście może ono być różne od tego, co serwujemy w lokalu.

Istotne jest także to gdzie chcemy dowozić. Nie możemy popełnić błędu, by strefa dostaw była zbyt duża, bo mając jedynie swojego kierowcę powodujemy, że jest on w stanie obsłużyć mało dostaw, zwłaszcza, gdy obsługuje dostawy na duże odległości. W momencie, gdy skala biznesu rośnie, ważne jest, aby móc obsłużyć mniejszy obszar, ale w krótszym czasie, co buduje pozytywne doświadczenia klienypw. Oczywiście istotne jest czym będziemy dostarczać: skuterem, samochodem czy rowerem. Ważne jest pytanie, jaki będzie koszt dostawy, a także czy zdecydujemy się dostarczać sami, czy zatrudniając firmę zewnętrzną. Konfiguracja tych decyzji kształtuje profil naszych przyszłych dostaw - mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel Pyszne.pl.