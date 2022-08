Artur Rojek ambasadorem inicjatywy „Czujesz Klimat?” Rossmanna

Pierwszym ambasadorem akcji został Artur Rojek, wokalista i kompozytor, dyrektor artystyczny cenionego OFF Festivalu. Skąd taki wybór? Artysta od lat kojarzony jest ze świadomymi, proekologicznymi wyborami i stylem życia.

„Na OFF Festiwalu stawiamy m.in. na segregację odpadów, biodegradowalne naczynia i sztućce, infrastrukturę częściowo zbudowaną z materiałów eco friendly, a także rozbudowaną ofertę wege w strefie gastro. Robiliśmy to jako pierwsi, jeszcze przed tym jak wprowadzone zostały w tej kwestii europejskie przepisy. Staramy się być zawsze o krok do przodu. OFF jest od lat w czołówce najbardziej ekologicznych festiwali w Europie. Chcemy być nowatorscy i pokazywać, że wszystko to, co robimy, możemy robić mądrzej. I chociaż nie zbawimy tym całego świata, to mamy wpływ na najbliższe otoczenie, w którym funkcjonujemy. Wielkie zmiany powinniśmy rozpocząć od samych siebie! Cieszę się, że taka sieć jak Rossmann włącza się w promowanie tej ważnej idei” – przyznaje artysta.

Dzięki współpracy Rossmanna ze znanym muzykiem, możliwe jest wspólne dotarcie z tą ideą do szerokiego grona odbiorców. Jak przyznaje Agata Nowakowska, rzeczniczka Rossmanna: „Wybór Artura Rojka na ambasadora akcji był dla nas oczywisty. To artysta świadomy zagrożeń ekologicznych, od lat starający się żyć tak, by jak najmniej szkodzić środowisku – na OFF Festivalu muzyka i ekologia zawsze szły w parze. Jako muzyk Artur Rojek jest też dla nas uosobieniem klimatu rozumianego szerzej – jako dobra atmosfera, energia, wspólnota. Jesteśmy dumni, że mogliśmy połączyć siły i zostać sponsorem festiwalu, by jeszcze mocniej wspierać ważną dla obu stron ideę”.

Celem inicjatywy „Czujesz Klimat?” jest m.in. zbudowanie świadomości, że każdy z nas może podejmować bardziej przyjazne środowisku wybory. Dlatego w ramach „Czujesz Klimat?” oznaczono produkty wyróżniające się ze względu na dobry dla planety skład, opakowanie przyjazne środowisku i bardziej zrównoważoną produkcję.

Rossmann został sponsorem: Opener’a (na tegorocznym Open’erze po raz pierwszy w Polsce pojawiła się scena – w ramach „Czujesz Klimat?” - zasilana wodorem), Siesty oraz Great September.