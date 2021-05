Asda dostarcza e-zakupy w pudełkach otwieranych jednorazowym kodem

Asda eksperymentuje z pojemnikami na żywność, fot. shutterstock

Asda testuje nowy system dostaw e-zakupów. Artykuły spożywcze będą dostarczone w specjalnych pojemnikach, które dostawcy będą otwierać przy pomocy jednorazowego kodu.

Asda przygotowuje się do świata post-covidowego, w którym klienci znów będą rzadziej przebywać w domu. Trzecia co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii eksperymentuje ze specjalnymi pojemnikami na żywność. W nowych opakowaniach schłodzona lub zamrożona żywność może być przechowywana do czterech godzin. Dostawcy mogą otwierać zabezpieczone metalowe pojemniki za pomocą jednorazowego kodu dostępu.

Z powodu kryzysu związanego z koronawirusem rynek spożywczy online w Wielkiej Brytanii prawie się podwoił. W zeszłym roku około 14 procent codziennych zakupów było zamawianych przez Internet. Jednak według agencji badawczej Kantar liczba osób dokonujących zakupów w internecie spada od dwóch miesięcy z rzędu.

Koncepcja dostawy Asdy nie jest niczym nowym. Na początku tego roku były właściciel Asdy, Walmart, uruchomił podobny projekt pilotażowy w Bentonville, gdzie żywność jest dostarczana w inteligentnym pudełku.