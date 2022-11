ASM Group stabilizuje sytuację po fazie walki o władzę 

Zarząd ASM Group finalizuje prace nad aktualizacją strategii spółki i nowymi kontraktami w każdej z siedmiu spółek grupy w Polsce i Europie Zachodniej.

– Ostatnie NWZA spółki przyjęło uchwały pozwalające nowemu, działającemu od kilkunastu miesięcy zarządowi na dalsze uporządkowanie pewnych zaniedbań z poprzednich kwartałów. Na walnym zatwierdzono bowiem sprawozdania za 2020 r. oraz wybrano nowego członka rady nadzorczej – komentuje Adam Stańczak, prezes i współzałożyciel ASM Group oraz jej największy akcjonariusz (30,08 proc. akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów).

Zgodnie z opublikowanymi przez spółkę raportami bieżącymi, NWZA zatwierdziło sprawozdania za 2020 r. i wybrało nowego członka Rady Nadzorczej – Rafała Kuklińskiego. Wyraziło też zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu wobec byłych członków zarządu: Doroty Kenny, Andrzeja Nowaka i Jacka Pawlaka.

Co dalej z ładem korporacyjnym ASM Group?

W trakcie zgromadzenia podjęto też uchwałę, zgodnie z którą utrzymano uprawnienie Adama Stańczaka, prezesa zarządu, założyciela i największego akcjonariusza spółki, do powoływania i odwoływania dwóch członków zarządu, ale tylko w sytuacji posiadania przez niego bezpośrednio akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 30 proc. ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Adam Stańczak podaje, że operacyjnie ASM Group pracuje nad sprawną obsługą bieżących kontraktów w każdej z siedmiu spółek grupy w pięciu krajach Europy. Do tego zapowiada, że już wkrótce spółka ogłosi aktualizację strategii i nowe przedsięwzięcia biznesowe z tym związane.

– Obecnie otwierają się przed nami nowe szanse i okazje związane m.in. z intensywną cyfryzacją sektora B2B w handlu. Będziemy aktywnie uczestniczyć w tym procesie – podkreśla Adam Stańczak.

Jednocześnie spółka pracuje nad kolejnymi etapami przywrócenia ładu korporacyjnego. Do dziś notowania akcji spółki na GPW są zawieszone. Warunkiem przywrócenia handlu walorami ASM Group jest publikacja sprawozdań za 2021 r. Zarząd spółki zapowiedział, że stanie się to do 19 grudnia 2022