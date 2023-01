ASOS oczekuje ożywienia w sprzedaży internetowej

Firma nie ma wątpliwości, że ożywienie się rozpoczęło, chociaż wiele liczb wciąż jest na minusie. ASOS poczynił znaczące postępy w swoim programie Driving Change w ciągu ostatnich czterech miesięcy roku. Spółka macierzysta Topshop spodziewa się znaczącej poprawy rentowności i przepływów pieniężnych w drugiej połowie roku.

W ciągu czterech analizowanych miesięcy przychody z wyłączeniem działalności w Rosji pogorszyły się o 3 procent w przeliczeniu na stałą walutę (CCY). Jest to zasadniczo zgodne z oczekiwaniami i odzwierciedla trudne środowisko handlowe oraz priorytetowe traktowanie poprawy zysków strukturalnych poprzez bardziej zdyscyplinowane lokowanie kapitału, wskazuje de.fashionnetwork.com.

Spadki w Grupie ASOS

Sprzedaż Grupy spadła ogółem o 6 procent do 1,336 miliarda GBP, odnotowując spadek o 4 procent. W Wielkiej Brytanii sprzedaż spadła o 8 procent do 591,3 miliona funtów, odzwierciedlając słabe nastroje konsumentów. W UE sprzedaż poprawiła się o 7 procent do 417,3 mln funtów. Rozwój ten był wspierany przez wyższe koszyki zakupowe i ceny, a także wzrost liczby klientów, przy czym szczególnie Holandia i Irlandia osiągnęły dobre wyniki.

W pozostałych regionach sprzedaż spadła o 31 procent do 129,8 miliona funtów. Jest to efekt wdrożenia szeregu działań strategicznych, w tym ograniczenia wydatków na marketing efektywnościowy w celu poprawy zwrotu z inwestycji, a także zmiany limitów i kosztów dostaw. Ogólny trend spadkowy związany jest ze słabszym rozwojem handlu hurtowego, spowolniło to handel detaliczny.

Liczba aktywnych klientów prawie nie zmieniła się r/r i wyniosła 25,5 miliona użytkowników.

Marża brutto ASOS była w zasadzie płaska. Unikanie frachtu lotniczego tam, gdzie to możliwe, przyniosły zachęcający rozwój finansowy w ostatnim okresie. Raportowana marża brutto spadła do 36,1 proc.

Spółka nadal spodziewa się straty w pierwszym półroczu. Będzie to spowodowane zwykłymi trudnościami utrudniającymi zysk, związanymi z inflacją i wysokimi rocznymi stopami zwrotu. Oczekuje się, że trudności te utrzymają się w drugiej połowie roku.