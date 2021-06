Atrium Reduta z nową strefą gastronomiczną

Przystanek Smaku w Atrium Reduta, fot. mat. pras.

Klienci Atrium Reduta mogą już korzystać z oferty nowego food courtu Przystanek Smaku i sąsiadującej z nim bezpłatnej strefy zabaw dla dzieci.

W świeżo otwartej przestrzeni restauracyjnej do dyspozycji gości jest 5 konceptów gastronomicznych ze zróżnicowanym menu. Jesienią propozycję galerii dopełni Strefa WOW – nowatorska wielofunkcyjna przestrzeń rozrywkowa dla rodzin. Autorem projektu food courtu oraz Strefy WOW jest hiszpańska firma architektoniczna The Leisure Way.

Miejsce spotkań, relaksu i wspólnego jedzenia

Otwarcie Przystanku Smaku jest zwieńczeniem pierwszego etapu przebudowy i modernizacji warszawskiej galerii. Na fanów azjatyckich specjałów czeka Silver Dragon z propozycją kuchni wietnamskiej, chińskiej i tajskiej, przygotowanej przez rodzimych azjatyckich kucharzy. Kulinarną podróż śladami smaków Morza Śródziemnego zaserwuje klientom Mąka i Oliwa. Domowe obiady – pierogi, kotlety, zupy i surówki to z kolei początek długiego menu Mleczarni Jerozolimskiej – oferującej dania rodzimej kuchni. Fanów ulicznego jedzenia oraz najwyższej jakości wołowiny obsłuży z kolei Republika Burgera, a miłośników najsłynniejszych dań z kurczaka – KFC.

Przystanek Smaku znajduje się na poziomie +1 centrum handlowego i może ugościć jednocześnie 370 osób. Jest czynny codziennie w godzinach 10.00 - 21.00. Z nowo otwartą strefą restauracyjną sąsiaduje przestrzeń rozrywkowa z placem zabaw Euro Lider.