Auchan chce być sklepem po sąsiedzku

Większość z nas robi zakupy blisko domu, z dużą częstotliwością i w małych sklepach. Ceni sobie jakość i doświadczenie zakupowe: wygodę, prostotę i wysoki poziom obsługi klienta. Dlatego uruchomiliśmy zupełnie nowy format kameralnych sklepów osiedlowych pod nazwą Moje Auchan - wyjaśnia sieć.

- Nasza historia w Polsce zaczęła się w 1996 roku w Piasecznie pod Warszawą. Dziś jesteśmy 13. największą siecią handlową na świecie i zajmujemy 35. miejsce w Polsce pod względem

wielkości zatrudnienia. Wyróżnia nas program akcjonariatu pracowniczego. Pracujemy nad tym, aby stać się firmą wyjątkową, z rodzinną historią, skupioną na bliskich więziach i doświadczeniach z mieszkańcami. Wykorzystujemy nowe technologie, zmieniamy znaczenie tradycyjnej przestrzeni sklepowej i wspólnie z naszymi klientami testujemy innowacyjne rozwiązania. Mamy to szczęście, że polski klient jest niezwykle otwarty na nowinki technologiczne, używa ich chętnie i często, co stawia nas w czołówce krajów pod względem zastosowania tych nowości - pisze sieć w swoim najnowszym raporcie CSR.

Auchan prowadzi działalność w oparciu o cztery formaty sklepów, co wynika z różnych potrzeb, przyzwyczajeń i oczekiwań klientów, biorąc pod uwagę doświadczenia zakupowe.

- Klienci najczęściej wybierają multi-format, cyfrowe zakupy on-line, z dostawą do domu lub z odbiorem typu drive. Wśród tych czterech formatów handlowych trzy to sklepy fizyczne: hipermarkety,

supermarkety i sklepy osiedlowe „Moje Auchan”, a czwarty to sklep internetowy Auchan Direct – auchandirect.pl, działający na terenie Warszawy i okolic. Wszystkie formaty łączy marka i jakość Auchan. Auchan Direct działa od 2011 roku - wyjaśnia sieć.

Sklep po sąsiedzku

- Wzrasta znaczenie sfery cyfrowej w naszym życiu, dlatego stale rozwijamy usługi phygital (czytaj: fidżital; to połączenie angielskich słów physical – fizyczny oraz digital, czyli cyfrowy) oraz digital. Polacy coraz chętniej korzystają z nowych form robienia zakupów, na co duży wpływ miało ostatnie doświadczenie życia w epidemii. Jednocześnie klienci w tym trudnym czasie wykazali się dużą solidarnością z lokalnymi producentami i dostawcami – chętnie kupowali ich produkty. Im bardziej się zmieniamy, tym jesteśmy bliżej klientów. Angażujemy się w tworzenie platform zakupowych wychodzących naprzeciw nowym oczekiwaniom mieszkańców. Zapoczątkowaliśmy współpracę biznesową z Allegro, Everli by Szopi, Pyszne.pl, iTaxi czy Glovo. Przykładowo dzięki współpracy z firmą InPost, w ramach programu lodówkomatów, nasi klienci zyskali możliwość odbioru świeżej żywności, z gwarancją zachowania ciągu chłodniczego - czytamy w raporcie Auchan.