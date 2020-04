Auchan chce ściągnąć do klientów obniżkami do 50 proc. i premią za zakupy

Od 29 kwietnia do 6 maja Auchan Retail Polska organizuje "Dni Niskich Cen" i udostępnia specjalną ofertę w ramach tzw. Happy Hours, która skierowana jest do posiadaczy karty lojalnościowej Skarbonka.

Podczas dni niskich cen większość kategorii produktów w Auchan będzie dostępna w promocyjnych cenach. Będą to produkty spożywcze i napoje, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza, odzież, sprzęt audio. Obniżki sięgają do 30 procent, a na wybrane towary do 50 procent.

Dla posiadaczy karty lojalnościowej Skarbonka, przygotowana została oferta specjalna – Happy Hours w sobotę 2 maja br., między godziną 16:00 a 21:00. W tych godzinach robiąc zakupy klienci otrzymają dodatkowe 50 zł na kartę Skarbonka za zakupy w wysokości 300 zł w hipermarketach i 20 zł za zakupy o wartości 100 zł w supermarketach. Oferta Happy Hours dostępna będzie również dla osób, które tego dnia przystąpią do programu lojalnościowego Skarbonka.