Auchan dołącza do Too Good To Go, będzie edukować na temat dat ważności

W ramach kampanii w sklepach Auchan znajdą się specjalne materiały ułatwiające konsumentom poprawne rozumienie dat ważności i ograniczanie marnowanie wciąż dobrych produktów.

- „Najlepiej spożyć przed” czy „należy spożyć do”? Kto choć raz nie zastanawiał się nad poprawną interpretacją tych zapisów, które można znaleźć praktycznie na każdym produkcie spożywczym? To jedna z istotnych przyczyn niepotrzebnego lądowania w koszu wielu z nich. Ponad połowa odpadów spożywczych w Polsce powstaje w prywatnych gospodarstwach domowych. Jak się okazuje Polacy często wyrzucają żywność po upływie terminu „najlepiej spożyć przed”, mimo że jest nadal dobra i bezpieczna do spożycia, co nie jest bez znaczenia dla naszego środowiska – ocenia spółka.

Jak pokazuje raport Banków Żywności w Polsce, aż 64% dorosłych nie wie, co oznaczają etykiety umieszczone na produktach spożywczych. Nie potrafią wskazać różnicy pomiędzy „najlepiej spożyć przed”, a „należy spożyć do”. Co istotne, 10% żywności marnuje się na skutek niezrozumienia etykiet z datami ważności, co prowadzi do jej niepotrzebnego wyrzucania.

To stało się punktem wyjścia do prac nad kampanią Too Good To Go „Często Dobre Dłużej”, która właśnie została zainaugurowana (29 września). Firma znana z aplikacji przeciwdziałającej marnowaniu żywności razem z ulubionymi markami Polaków będzie szerzyć wiedzę z zakresu poprawnego czytania dat ważności, aby ograniczyć skalę zjawiska wyrzucania produktów na skutek ich niezrozumienia.

To pierwsza tego typu kampania w Polsce realizowana na tak dużą skalę. W ramach akcji marka Auchan zobowiązała się do umieszczenia specjalnych plakatów opatrzonych hasłami Popatrz, Powąchaj, Posmakuj, które będą przypominać konsumentom, aby używali swoich zmysłów do podjęcia decyzji czy zjeść dany produkt po upływie terminu przydatności do spożycia.

Na czym polega różnica w zapisie?

Oznaczenie „najlepiej spożyć przed” odnosi się do jakości produktu, a producent zobowiązuje się, że nie zmieni on swoich właściwości w zakresie smaku, wyglądu, zapachu i konsystencji do określonej daty. Żywność po jej upływie wciąż będzie bezpieczna do spożycia. To konsument powinien stwierdzić czy w jego ocenie produkt wciąż może zostać skonsumowany. Z kolei „należy spożyć do” odnosi się głównie do świeżej i łatwo psującej się żywności. Po upływie daty podanej na opakowaniu produkt może już stanowić zagrożenie dla zdrowia.