Auchan i Leroy Merlin zostają w Rosji. W Polsce Leroy ucina współpracę z rosyjskimi dostawcami

„Firma Leroy Merlin i jej 112 sklepów w Rosji działają normalnie. Nie planujemy żadnych zmian” – powiedział rzecznik prasowy sieci.

RIA Novosti poinformowało zaś, że Leroy Merlin "po odejściu niektórych firm jest otwarte na zwiększenie dostaw i rozszerzenie asortymentu". Sieć prowadzi na rynku rosyjskim także e-sklep, który obecnie promuje zakup kwiatów doniczkowych.

Rodzinny holding, zarządzany przez rodzinę Mullieza, kontroluje sklepy Leroy Merlin, Decathlon i Auchan.

Stanowisko Leroy Merlin Polska pojawiło się na Facebooku:

"Drodzy, jako Leroy Merlin Polska mamy wpływ na to co robimy w Polsce, dlatego nasze działania koncentrują się na pomocy ofiarom wojny. Prowadzimy ją od początku kryzysu, wspierając pracowników Leroy Merlin Ukraina, a także innych uchodźców, którzy zwracają się do nas o pomoc. Każdego dnia, nasi pracownicy przyjmują do swoich domów uchodźców, a my wspieramy jednych i drugich finansowo. Na ten cel przeznaczamy 4,5 miliona złotych.

Część z tej kwoty przekażemy na wsparcie dla różnych organizacji pomocowych. Funkcjonujemy tu w Polsce i nie mamy wpływu na działalność przedsiębiorstw w innych krajach".

"

Auchan działa na rynku rosyjskim od 2002 roku. Jest to trzeci co do wielkości rynek firmy, po Francji i Chinach. Przychody firmy w Rosji w 2014 roku sięgnęły 5 miliardów dolarów, co dało sieci trzecią pozycję za lokalnymi detalistami X5 Retail Group i Magnit. Obecnie francuska grupa ma w Rosji 231 sklepów, generujących obroty rzędu 3,2 mld euro.

W listopadzie 2021 r. rosyjski „Auchan” podpisał z serwisem dostawczym online „Sbermarket” umowę o strategicznym partnerstwie w e-commerce do 2028 r. Najpierw, od 2022 r., obaj partnerzy będą koncentrować się na dostawach dark stores, a także na dostawach i programach lojalnościowych dla klientów. Auchan w Rosji chce osiągać do końca 2023 r. 20% swoich obrotów z kanału e-commerce (wobec 5% obecnie). W styczniu 2022 r. rosyjski Auchan zmienił logo 73 sklepów na Sbermarket.