Auchan na rzecz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie

7 834.15 km przejechanych na rowerach stacjonarnych przez pracowników Auchan na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w maju 2023 r., przełożyło się na darowiznę w wysokości 10 000 zł. Kwota przeznaczona zostanie na dodatkowe wyposażenie sali do pikowania roślin.

Uroczyste przekazanie symbolicznego czeku odbyło się 31 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji z udziałem członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego – pani wicestarosty Ewy Lubianiec. Przekazanie czeku nastąpiło na zakończenie II Piaseczyńskiego Marszu Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Przyjaciół, z udziałem wielu zaproszonych gości, w tym burmistrza Piaseczna, pana Daniela Putkiewicza.

Projekt „Tour de serwis wsparcia” realizowany był od 5 do 27 maja br. w Auchan Piaseczno. Udział w nim wzięło 6 drużyn składających się z pracowników piaseczyńskiego sklepu sieci. Każda z drużyn otrzymała do dyspozycji swój rower stacjonarny. Uczestnicy mieli za zadanie przejechać jak największą liczbę kilometrów. Każdy przejechany kilometr to 1 zł na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

"Tour de serwis wsparcia”

- Współpraca Auchan ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie datuje się od 2017 roku. To dla naszej firmy ważny partner. Podziwiamy działalność i zaangażowanie z jakim otacza swoich podopiecznych. To dla nas bardzo ważne, że dzięki naszej akcji „Tour de serwis wsparcia” mamy również swój wkład – mówi Hanna Bernatowicz, dyrektor Komunikacji Auchan Retail Polska. Zebranie takiej kwoty było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników, którzy z entuzjazmem włączają się w inicjatywy niosące pomoc innym. Bez ich i aktywności sukces akcji nie byłby możliwy. Warto również podkreślić, że to pracownicy Auchan są pomysłodawcami akcji – dodaje H. Bernatowicz.

- Firma Auchan to dla nas bardzo ważny partner, który wspiera nas już od lat. Dzięki wielu wspólnym akcjom i otrzymanej pomocy możemy realizować wiele ciekawych pomysłów, przyczyniających się do wysokiej jakości naszej pracy. Jesteśmy wdzięczni firmie Auchan i jej pracownikom za zaangażowanie i serce jakie oddają tej sprawie – mówi Renata Walewska-Sajdak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

Ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie Auchan Piaseczno współpracuje od 2017 roku. Pracownicy sklepu organizowali m.in. wybór kolekcji plecaków z dziećmi z SOSW, choinkę charytatywną, warsztaty kulinarne dla dzieci. Zakupiono również wyposażenie kuchni terapeutycznej jako pracowni umożliwiającej integrowanie uczniów podczas wspólnego gotowania, w ramach realizacji projektu „Od nasionka do jedzonka”