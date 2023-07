Auchan na rzecz Fundacji Anny Dymnej

Od 1 sierpnia br. klienci sieci Auchan w całej Polsce mogą wesprzeć finansowo projekt „Podaruj wytchnienie”. Zbiórka prowadzona jest na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i ma na celu zebranie środków finansowych na budowę ośrodka wytchnieniowego dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wpłat dokonywać można poprzez aplikację Donateo, wdrożoną do sieci terminali hipermarketów Auchan. Akcja potrwa do 30 września 2023 r.

Podczas akcji na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” klienci hipermarketów Auchan w trakcie finalizowania transakcji bezgotówkowej mogą zdecydować się na przekazanie datku. W takiej sytuacji do rachunku doliczana jest kwota do 5 zł, która trafia bezpośrednio na konto organizacji. Klient otrzymuje niefiskalne potwierdzenie operacji, która będzie odzwierciedlona także na jego koncie bankowym.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wybudowała i prowadzi dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w Radwanowicach pod Krakowem i Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubiatowie. Teraz zdecydowała się wesprzeć również opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach akcji „Podaruj wytchnienie” zbiera środki na budowę ośrodka wytchnieniowego „Spotkajmy się”, który ma zapewnić im odpoczynek niezbędny do zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego.

- Od ponad dwudziestu lat przyglądam się rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną. Robię to ze zdumieniem i podziwem. Niejednokrotnie matki albo ojcowie rezygnują z pracy zawodowej, z własnych marzeń, po prostu z siebie. Robią to, by jak najlepiej zaopiekować się swoimi dziećmi. A kiedy te dzieci mają czterdzieści czy pięćdziesiąt lat, to tacy rodzice zaczynają się bać. Z przerażeniem myślą o tym, co z pociechami stanie się po ich śmierci. Nieraz słyszałam zatrważające wyznania matek, które samotnie wychowywały dorosłe córki albo dorosłych synów z niepełnosprawnością intelektualną: „Chciałabym, żeby moje dziecko umarło przede mną”. Najczęściej tacy rodzice nie przyznają albo wstydzą się przyznać do tego, że w opiece rodzicielskiej opadają z sił. Tymczasem żyją w ciągłej czujności. Przecież osoby z niepełnosprawnością intelektualną, nawet w wieku dojrzałym, nadal reprezentują dziecięcą umysłowość oraz bezradność. Przez całe życie należy więc czuwać nad ich bezpieczeństwem. Stąd w rodzicach takich osób, prócz psychicznego wyczerpania, obecne jest stałe napięcie. Doskonale więc zdaję sobie sprawę, że opieki wymagają nie tylko osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale również ich bliscy. Wiem też, że szum morza, lasu, łagodność natury na każdego ma życiodajny wpływ. Przyroda uzdrawia. Jest najlepszym gabinetem terapeutycznym. Dlatego jestem przekonana, że w naszym ośrodku osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich bliscy odnajdą tak bardzo potrzebne im wytchnienie - mówi Anna Dymna z Fundacji „Mimo Wszystko”.

- Gdy usłyszeliśmy o tej wspaniałej inicjatywie Fundacji „Mimo Wszystko”, od razu wiedzieliśmy, że musimy się w nią zaangażować. Na co dzień często zapominamy o cichych bohaterach, którzy niosą na swoich barkach ciężar opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mimo że kochają swoich bliskich całym sercem, to tak jak każdy człowiek, potrzebują czasu i przestrzeni dla siebie na odpoczynek, zebranie myśli czy planowanie dalszych kroków. Ośrodek wytchnieniowy Fundacji „Mimo Wszystko” będzie ukłonem dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo wspieram ideę tego projektu, dlatego zrobimy co możemy, aby pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.

- Pomaganie jest wpisane w DNA naszej firmy. Od lat podejmujemy działania na rzecz najbardziej potrzebujących. Realizujemy także wraz z naszymi klientami liczne akcje charytatywne odpowiadające na różne potrzeby łącząc w tym celu siły z partnerami. Tym razem pragniemy wesprzeć tych, którzy na co dzień sami pomagają, a jednocześnie często nie są zauważani. Rozpoczynająca się dziś zbiórka na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w ramach akcji „Podaruj wytchnienie” to wyraz naszej troski i wsparcie dla opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. To dla nas bardzo ważne, że możemy przyczynić się do powstania ośrodka wytchnieniowego, w którym znajdą tak bardzo potrzebny im odpoczynek – mówi Inga Szaniawska, koordynator CSR Auchan Retail Polska.

Zbiórka w ramach akcji „Podaruj wytchnienie” potrwa od 1 sierpnia. do 30 września 2023 r. w sklepach Auchan w całej Polsce.

Więcej szczegółów: https://media.auchan.pl/, https://donateo.pl/aktualnosci/ oraz mimowszystko.org/co-robimy/osrodek-wytchnieniowy-w-lubiatowie/