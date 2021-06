Auchan na wszystkich rynkach chce zużywać energię wyłącznie z odnawialnych źródeł

Auchan Retail chce, by do 2030 r. 100 proc. zużytej przez firmę energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Auchan zwarł umowę partnerską z firmą Voltalia, która będzie wspierać Auchan w osiągnięciu tego celu na wszystkich rynkach, na których sieć jest obecna.

We wszystkich krajach, w których działa Auchan Retail i gdzie Voltalia i jej spółka zależna Helexia są lub mogą być obecne zostanie przeprowadzona analiza lokalizacji Auchan, co do których zostaną sformułowane rekomendacje, jak osiągnąć zakładane cele.

Partnerstwo przewiduje współpracę z firmą Helexia: w zakresie zarządzania energią, wykonywania prac efektywności energetycznej oraz dostarczania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez budowę na miejscu elektrowni fotowoltaicznych z poborem własnym. Partnerstwo z Voltalia zakłada zawieranie umów bezpośredniego zakupu zielonej energii.