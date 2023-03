Auchan otwiera nowy sklep w Rosji. W 90 proc. marka własna

Jak podał rosyjski oddział sieci, nowy sklep pod szyldem „Mój Auchan” będzie oferował asortyment około 900 artykułów, z czego 90 proc. będą stanowić produkty pod markami własnymi. Detalista przekazał, że jego główną misją w Rosji jest dostarczanie wysokiej jakości produktów po przystępnych cenach - informuje Reuters.

Sieć ma w tym kraju 230 sklepów. Detalista funkcjonuje na rynku rosyjskim od 2002 roku. Jest to trzeci co do wielkości rynek firmy, po Francji i Chinach.

Auchan - kontrowersje wokół sieci w związku z wojną

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że wiele firm na znak protestu opuściło rosyjski rynek. Francuskie przedsiębiorstwa handlowe jednak się do tego nie paliły. Auchan wciąż działa na terytorium państwa-agresora.

W lutym dziennik "Le Monde" poinformował, że francuska sieć hipermarketów zaopatruje rosyjskich żołnierzy na ukraińskim froncie. Zgodnie z prawem międzynarodowym, jedynie pomoc cywilom w czasie konfliktów jest uznawana za pomoc humanitarną. Wspieranie jednej ze stron może spowodować nałożenie na Auchan sankcji i doprowadzić do konieczności opuszczenia przez firmę rosyjskiego rynku. - Auchan stał się bronią rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie – oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, komentując te doniesienia.

Auchan znów pod pręgierzem krytyki

Decyzja Auchan o utrzymaniu obecności w Rosji skłoniła Ukrainę do wezwania do bojkotu sieci. Takie działania podejmowane są także w Polsce.

Klub Jagielloński i aplikacja Pola wzywają sieć do opuszczenia Polski i zachęcają do podpisania petycji. - Niech we francuskiej sieci zobaczą, że wbrew ich marketingowemu sloganowi „nie zawsze się opłaca” - czytamy na stronie Instytutu.