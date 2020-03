Auchan otwiera tylko kasy niesąsiadujące, żeby uniknąć tworzenia tłumu

Auchan Retail Polska powołał zespół, który ma zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom w czasach epidemii.

● W sposób ciągły zapewniona jest na terenie sklepów i w pomieszczeniach pracowniczych dostępność środków dezynfekujących wraz z instrukcjami ich prawidłowego użytkowania; dezynfekcji poddawane są także koszyki i wózki zakupowe; wzmocniono serwis sprzątający; klientom na czas pobytu w sklepie oferowane jest przy wejściu użycie rękawiczek jednorazowych, dostępny jest też płyn dezynfekujący

● W punktach sprzedaży tradycyjnej i punktach obsługi klienta wyznaczono taśmami strefę bezpieczeństwa o szerokości 1-1,5 m

● Dla uniknięcia tworzenia się skupisk wprowadzona została zasada nieotwierania kas położonych obok siebie

● Kasy zostały wyposażone w ścianki ochronne wykonane z poliwęglanu; pracownicy kas dysponują płynami dezynfekującymi, rękawiczkami ochronnymi oraz otrzymali wytyczne dotyczące ograniczenia komunikacji z klientem do niezbędnego minimum

● Czasowo wstrzymana została możliwość zakupu produktów na wagę do własnych opakowań; odwołane zostały także wszelkie akcje degustacyjne i animacje na terenie sklepów, nie ma też możliwości spożywania na terenie sklepu dań na wynos, które są szczelnie zapakowane

● W sklepach emitowane są komunikaty głosowe zachęcające do płatności bezgotówkowych i przestrzegania zasad odległości 1 m, z myślą o zapewnieniu wspólnego bezpieczeństwa.