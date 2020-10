Auchan Polska przystępuje do Polskiego Paktu Plastikowego

Sieć Auchan Retail Polska podpisała deklarację o przystąpieniu do Polskiego Paktu Plastikowego.

Polski Pakt Plastikowy to platforma współpracy uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych, która wyznacza proekologiczne cele dla całej branży FMCG. Angażuje sektor biznesu, pozarządowy i rządowy w działaniu na rzecz realizacji wspólnej wizji i ambitnych celów, z myślą o efektywnym ograniczeniu użycia plastiku oraz realnym wpływie na stworzenie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych na polskim rynku.

- Redukcja plastiku jest dla naszej sieci tematem niezwykłej wagi. To jeden z kluczowych obszarów działań CSR, który zdefiniowany został w założeniach strategii Auchan 2022. Zgodnie z nimi nasze wysiłki koncentrujemy w tym zakresie przede wszystkim na pracy nad opakowaniami marki własnej Auchan. Pracujemy nad zmianą gramatur oraz wyborem tworzyw zapewniających korzystny wpływ środowiskowy w całym łańcuchu wartości. Chcemy by do 2022 roku 100% opakowań produktów marki własnej Auchan nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub było biodegradowalnych czy kompostowalnych. Pod tym względem wyprzedzamy nawet cele zdefiniowane przez Polski Pakt Plastikowy – mówi Dorota Patejko, dyrektor ds. KOmunikacji i CSR z Auchan Retail Polska.

Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego zobowiązują się do podjęcia działań na rzecz osiągnięcia do 2025 roku sześciu celów strategicznych. Są to:

1. Eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy

2. Zmniejszenie o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach

w łańcuchu dystrybucji

3. Zapewnienie, że 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadawać będzie się do ponownego wykorzystania lub recyklingu

4. Zwiększenie udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%

5. Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, by osiągnąć poziom recyklingu na polskim rynku o wartości co najmniej 55%

6. Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.