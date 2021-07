Auchan poszerza ofertę marki własnej Pewni Dobrego

Wśród nowości są m.in. oznaczone etykietą żywieniową Nutri-Score wegańskie dania śniadaniowe i desery, szparagi i truskawki z rodzinnych gospodarstw,, jaja BIO czy nowa gama produktów obiadowych z łososiem jurajskim.

Wśród nowości marki Pewni Dobrego klientom sieci oferowane są szparagi i truskawki bez pozostałości pestycydów w ekologicznych opakowaniach ze 100% biodegradowalnego papieru i tektury, jaja BIO pakowane po 20 sztuk, łosoś jurajski w wersji obiadowej w 2 smakach: w sosie kokosowym z chilli oraz z warzywami w sosie z zielonego pieprzu.

Oferta mleka Pewni Dobrego to obecnie mleko bez laktozy 2% i 3,2%, a także mleko 2%, 3,2%

i 3,8%. Mleko sprzedawane jest w kartonach z naturalnego brązowego materiału, wyprodukowanego z 3 warstw (standardowo kartony do świeżych produktów mają 4 warstwy, a do mleka UHT 6 warstw w tym warstwa aluminiowa). Nakrętki białe Elo-Cap U pochodzą z surowców odnawialnych na bazie zasobów leśnych.

Zwolennicy diety wegańskiej znajdą w sklepach Auchan wegańską jaglankę w 4 smakach, wegańskie desery chia i tapiokę na kokosie, każdy w 3 smakach, wszystkie w biodegradowalnych kubeczkach z etykietą Nutri-Score. Ofertę deserów uzupełniają wegańskie budynie w trzech smakach.