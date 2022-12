Auchan przygotował na święta ofertę ozdób do choinki, stołu i całego domu

- Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres w roku, pełen magii i wyjątkowej atmosfery. Niepowtarzalny klimat tworzą dekoracje dzięki którym możemy ozdobić dom. Dlatego jak co roku w okresie przedświątecznym oferujemy klientom cztery kolekcje produktów świątecznych do domu marki własnej Actuel by Auchan, różnorodnych, inspirujących i co warto również podkreślić, przyjaznych środowisku – mówi Hanna Bernatowicz, dyrektor Komunikacji Auchan Retail Polska. - Mamy nadzieję, że klienci docenią szeroki wachlarz produktów pozwalający zaspokoić różne gusta i znajdą wszystko, czego potrzebują aby przeżyć z najbliższymi magiczne Święta - dodaje.

W strefie dekoracji świątecznych w sklepach Auchan klienci znajdą cztery linie produktów marki własnej Actuel by Auchan, do ozdobienia choinki, stołu i całego domu.

Świat Św. Mikołaja

To kolekcja inspirowana magią świątecznych jarmarków. Całość utrzymana jest w tradycyjnych kolorach świąt – króluje nasycona czerwień, głęboka zieleń, biel, złoto i ecru. Klienci znajdą tu figurki białobrodego Mikołaja, Dziadka do Orzechów, renifery, krasnale i prezenty.

Zima w Górach

Dekoracje z tej linii to połączenie klasyki i nowoczesności inspirowane alpejskimi krajobrazami.

W kolorystyce dominuje biel przywodzącą na myśl ośnieżone stoki, błękit bezchmurnego nieba, stonowane zielenie i szarości kojarzące się ze skalistymi wierzchołkami gór, a całości dopełniają ciepłe brązy i beże.

Zimowy Dzień

Kolekcja inspirowana naturą wykonana jest z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, posiadającego certyfikat FSC.

Linia eleganckich ozdób pozwala stworzyć w domu atmosferę świąt w krainie Świętego Mikołaja. Pełna jest postaci reniferów, elfów, dominują w niej stonowane kolory i naturalne materiały

Przytulne Święta

Linia świątecznych dekoracji stworzona jest z myślą o miłośnikach domowego ciepła i komfortu. Otulające pastelowe kolory, miękkie materiały i subtelne wzory pozwolą przyjemnie spędzić świąteczny czas.

Stylowe świece zamienią wnętrze w przytulne miejsce zimowego relaksu, a krasnal w spiczastej czapce i elf zatroszczą się o niepowtarzalną świąteczną atmosferę. - informuje Auchan.

W ofercie świątecznej dostępne są także sztuczne choinki oraz wybór bombek, łańcuchów i lampek wewnętrznych i zewnętrznych. Do 14 grudnia br. na ozdoby świąteczne obowiązuje rabat w wysokości 25%.