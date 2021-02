Auchan Retail Polska rozszerza partnerstwo z Too Good To Go

Od 6 lutego 2021 r. w 11 kolejnych sklepach sieci Auchan na terenie Warszawy i okolic (Piaseczno, Marki, Modlińska, Odkryta, Światowida, Zielonka, Ursynów, Bonifacego, Konstancin, Wilanów, Grójec), klienci mogą, przez aplikację Too Good To Go, zamawiać paczki zawierające pełnowartościowe i przecenione produkty o krótkich terminach przydatności. W grudniu 2020 roku usługa została uruchomiona w 3 pilotażowych lokalizacjach. Obecnie jest dostępna już w 14 sklepach.

Wszystkie paczki zamawiane w ramach usługi Too Good To Go mają charakter „niespodzianek”, ich skład zmienia się każdego dnia. Klienci mają do wyboru Paczkę Mix zawierającą różne produkty spożywcze, Paczkę Zieleniak zawierającą owoce i warzywa oraz Paczkę Bistro z kanapkami i sałatkami oraz produktami z cukierni. Odbiór zamówień odbywa się w Punktach Obsługi Klienta. Produkty pakowane są do papierowych toreb Too Good To Go lub do toreb przyniesionych przez klientów.