Auchan Retail zobowiązuje się do redukcji plastiku

Firma Auchan Retail podpisała europejski pakt na rzecz tworzyw sztucznych. To publiczno-prywatna inicjatywa, współtworzona przez europejską sieć firm, państw i organizacji pozarządowych, które dążą do lepszego wykorzystywania i wycofywania z użycia opakowań jednorazowych oraz produktów z tworzyw sztucznych.

Auchan Retail umieścił redukcję tworzyw sztucznych w czołówce swoich zobowiązań w zakresie CSR.

W lutym 2019 r. detalista podpisał krajowy pakt, dotyczący redukcji zużycia tworzyw sztucznych. Podpisując europejski pakt na rzecz tworzyw sztucznych, Auchan Retail potwierdza chęć podjęcia działań na poziomie międzynarodowym. Do 2022 r. sieć zobowiązała się do wyeliminowania plastikowych opakowań z produktów garmażeryjnych oraz owoców i warzyw. Ponadto używane opakowania będą w 100 proc. zdatne do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.

Już wcześniej Auchan Retail opracował alternatywę dla plastikowych opakowań (m.in. na bazie drewna), redukując w ten sposób ponad 880 ton plastiku rocznie. Idąc za przykładem Polski, Hiszpanii, Portugalii, Luksemburga i Tajwanu, wszystkie francuskie sklepy oferują teraz siatki wielokrotnego użycia w sekcji owoców i warzyw. Przy kasach można skorzystać z toreb wielokrotnego użytku.

Auchan Retail pracuje również nad redukcją folii w pakowaniu warzyw i owoców bio (etykiety, pierścienie, wstążki, grawerowanie laserowe) oraz eliminacją plastiku z opakowań niektórych artykułów nieżywnościowych oraz opakowań zbiorczych. Klienci mogą też przychodzić na zakupy z własnymi opakowaniami.

Auchan Retail wykorzystuje również stacje Ecobox do recyklingu plastikowych butelek (PET) na parkingach hipermarketów w całej Francji.