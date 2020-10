Auchan startuje z akcją edukacyjną o niemarnowaniu żywności

15 października startuje akcja edukacyjna Auchan Retail Polska prowadzona we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności pod hasłem „Oznaczenie ma znaczenie”. Kampania ma na celu ograniczenie ilości marnowanego jedzenia poprzez edukację konsumentów w zakresie prawidłowego odczytywania oznaczeń dotyczących przydatności do spożycia.

Koncepcja kampanii „Oznaczenie ma znaczenie” powstała w odpowiedzi na potwierdzone badaniami fakty – aż 53% żywności marnuje się w gospodarstwach domowych, czego powodem często jest niewłaściwa interpretacja przez konsumentów oznaczeń przydatności do spożycia umieszczanych na produktach. Auchan chce zwiększyć świadomość swoich klientów w tym zakresie, edukując, że produkt oznaczony symbolem NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED można bezpiecznie spożyć także po

wskazanym terminie, po uprzednim sprawdzeniu jego jakości. Inaczej rzecz ma się w przypadku oznaczenia NALEŻY SPOŻYĆ DO – wskazana na opakowaniu data mówi o końcu przydatności produktu do spożycia.

Opracowane w ramach kampanii grafiki w intuicyjny sposób ilustrują różnice pomiędzy oznaczeniami – dla określenia NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED wybrany został symbol PLAY, natomiast NALEŻY SPOŻYĆ DO symbolizuje znak STOP. Do zobrazowania obu oznaczeń wykorzystane zostały zdjęcia produktów spożywczych, tak by dzięki skojarzeniom łatwiej zapadały w pamięć.

Akcja „Oznaczenie ma znaczenie” potrwa od 15 do 31 października 2020 r. Komunikowana będzie za pomocą plakatów we wszystkich sklepach sieci, a także w gazetce dla konsumentów, na stronie www oraz w mediach społecznościowych Auchan Retail Polska.