Auchan: W 2020 roku obniżyliśmy straty żywności o 474 tony

Auchan walczy z marnowaniem żywności, fot. mat. pras.

Działania na rzecz niemarnowania żywności, wpisane w strategię #Auchan2022 obejmują trzy główne obszary: specjalną, promocyjną strefę z produktami o krótkich terminach przydatności do spożycia, przekazywanie żywności Federacji Polskich Banków Żywności oraz partnerstwo z aplikacją Too Good To Go. Dzięki tym procesom, w 2020 roku obniżono straty żywności o 474 tony, a do Banków Żywności przekazano kolejne 1 230 ton żywności.

W 2019 roku Auchan zainicjowało kampanię “Nie marnujemy – ratujemy”, wprowadzając na stałe w każdym ze sklepów specjalnie oznakowaną strefę, w której klienci mogą zakupić pełnowartościowe produkty z krótką datą przydatności do spożycia z 50% rabatem.

W 2020 roku roku wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności sieć przeprowadziła akcję edukacyjną „Oznaczenie ma znaczenie”. Miała ona na celu pomoc konsumentom w prawidłowym odczytywaniu oznaczeń dotyczących przydatności do spożycia, pokazanie że produkt oznaczony symbolem najlepiej spożyć przed można bezpiecznie spożyć także po wskazanym terminie. W przypadku oznaczenia należy spożyć do – wskazana na opakowaniu data mówi o końcu przydatności produktu do spożycia.