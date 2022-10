Auchan w Polsce: zysk w górę o 57 mln zł, załoga mniejsza o ok. 2 tys. osób

W 2021 roku Auchan odnotował wzrost rentowności dzięki poprawie zarządzania działalnością operacyjną i rozwojowi e-commerce w kolejnych miastach w Polsce. Sieć uruchomiła 6 sklepów pod marką Easy Auchan na stacjach paliw bp oraz nowe sklepy franczyzowe.

W 2021 byliśmy w stanie ustabilizować wyniki na poziomie umożliwiającym inwestycje konieczne do realizacji naszej strategii. Jestem pewien, że oferując atrakcyjne produkty, dobre dla zdrowia, produkowane z troską o środowisko razem z ekipą zaangażowanych pracowników będziemy mogli się rozwijać i w dalszym ciągu realizować potrzeby lokalnych społeczności – mówi Gérard Gallet, dyrektor Generalny Auchan Polska.

Spółka odprowadziła do budżetu ponad 850 mln zł podatków, w tym 109 mln zł podatku handlowego, 307 mln zł nadwyżki podatku VAT, 31 mln zł podatku CIT (spółka wykorzystała straty z poprzednich lat). Odprowadzone kwoty zaliczek i obciążeń z tytułu ZUS i PIT to 349 mln złotych.

W 2021 roku Auchan zarządzało 102 sklepami w Polsce: 70 hipermarketami i 32 supermarketami. Dodatkowo firma ma 14 sklepów franczyzowych. Firma zatrudnia ponad 17 000 osób. Rok wcześniej było to ponad 19 tys. pracowników, co oznacza spadek o ok. 2 tys. osób rok do roku. Spółka w trakcie roku wyłączyła działalność związaną ze sprzedażą detaliczną paliw.

Auchan Retail Polska jest częścią sieci Auchan Retail – firmy obecnej w 12 krajach.