Auchan w szczególnie trudnej sytuacji w Polsce

- Od 24 lutego, od momentu rozpoczęcia przez Rosję działań wojennych w Ukrainie, Auchan Polska znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji w Polsce.

Auchan Polska informuje, że spółka i jej pracownicy podejmują szereg działań

mających na celu zapewnienie wsparcia pracownikom Auchan Ukraina, ich rodzinom i bliskim. Uruchomiono specjalne punkty pomocy dla osób, które opuściły zagrożone terytorium, organizowane są transporty od granicy polskiej w głąb kraju, zapewniana jest opieka i zakwaterowanie - komentuje zarząd firmy w swoim sprawozdaniu.

Ponad 100 pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Auchan. Ich liczba rośnie

Sieć zatrudnia również pracowników z Ukrainy. Na dzień 30 marca 2022 r. było ich ponad 100 i liczba ta systematycznie rośnie. Spółka w Polsce zapewnia dla ukraińskich pracowników wsparcie psychologiczne oraz finansowe odpowiadające na indywidualne potrzeby tych osób.

- Spółka podejmuje liczne działania na rzecz uchodźców. Na dzień 30 marca 2022 r. wsparcie ze strony Auchan Polska wynosiło ponad 1500 ton artykułów spożywczych przekazanych różnym organizacjom charytatywnym: Caritas, PCK, czy Centrum Pomocy Humanitarnej a także bezpośrednio Centrom Pomocy Humanitarnej - wymienia sieć.

Auchan: 2 mln zł wsparcia

Wsparcie finansowe wynosiło na dzień 30 marca 2022 r. 2 miliony złotych. Dodatkowo, Fundacja Auchan w Polsce wsparła polski oddział Czerwonego Krzyża, dzięki temu wsparciu pomoc w postaci paczek żywnościowych, a także zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych uzyskało 35 tys. uchodźców: seniorów, kobiet i dzieci.

- Auchan Polska nie jest bezpośrednio dotknięta działaniami wojennymi. W okresie kolejnych 12 miesięcy, przewiduje się utrzymanie prawidłowej sytuacji finansowej, zachowanie bezpiecznej struktury majątkowo-kapitałowej i utrzymanie zdolności do regulowania zobowiązań. Ponadto nie przewiduje się istotnej niepewności dotyczącej zdarzeń i okoliczności, które budziłyby poważne wątpliwości, co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności - podsumowuje.