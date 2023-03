Auchan w Ukrainie ma nową szefową

Wiktoria Łucenko kierowała ukraińskim Auchan przez 5 lat. W tym czasie firma wprowadziła nową strategię oraz plan rozwoju, w szczególności wzmocniony został kanał e-commerce, m.in. poprzez otwieranie innowacyjnych punktów odbioru – Auchan Pick up point.

Marta Trush - kim jest nowa prezes Auchan Ukraina

Marta Trush, która będzie kierowała firmą od marca, pracuje w Auchan Ukraina od ponad 10 lat. Wcześniej była m.in. dyrektorem działu HR. Głównymi priorytetami firmy pod jej skrzydłami pozostają pomoc ludności kraju i wkład w odbudowę gospodarki Ukrainy. Auchan planuje otwierać nowe sklepy i tworzyć miejsca pracy.

Jak poinformowano, detalista zatrudnia obecnie ok. 5 tys. Ukraińców. W ciągu ostatniego roku firma wpłaciła do budżetu państwa około 1 mld hrywien podatków i skierowała ponad 60 mln hrywien na pomoc Ukraińcom.



Auchan Retail to międzynarodowa firma zajmująca się handlem detalicznym. Pierwszy sklep został otwarty we Francji w 1961 roku.

Auchan Ukraine Hypermarket LLC działa na Ukrainie od 2008 roku. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę sieć detaliczna liczyła ponad 30 sklepów różnych formatów w dziewięciu miastach.

Auchan inwestuje w nowe sklepy w Rosji? Sieć zaprzecza

9 marca agencja Reuters podała, że Auchan zamierza podwoić udziały na rosyjskim rynku i otworzy nowy format, skoncentrowany na sprzedaży marek własnych. Auchan zaprzecza.