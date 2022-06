Auchan wchodzi do kolejnego kraju Afryki

Abidżan to największe miasto Wybrzeża Kości Słoniowej. Jest to druga lokalizacja sieci w Afryce (po Senegalu).

Wybrzeże Kości Słoniowej zostaje trzynastym krajem Auchan na świecie.

Pierwsze kroki Auchan na Wybrzeżu Kości Słoniowej to otwarcie supermarketu o powierzchni 900 m² w gminie Cocody w Abidżanie. Powstaną również cztery sklepy spożywcze MyAuchan (po jednym Cocody i Abobo oraz dwóch w Yopougon). Sklepy zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach ludności Wybrzeża Kości Słoniowej.

Z okazji otwarcia pierwszego sklepu Auchan na Wybrzeżu Kości Słoniowej Fatoumata Bâ, prezes Auchan Retail w Afryce powiedział:

„Naszą ambicją jest demokratyzacja dostępu do nowoczesnych systemów dystrybucji, przy jednoczesnym wniesieniu wkładu do rozwoju gospodarczego Wybrzeża Kości Słoniowej, z korzyścią dla każdego mieszkańca Wybrzeża. Jesteśmy rozpoznawani za nasze działania wspierające siłę nabywczą przy jednoczesnym oferowaniu produktów zdrowych dla zarówno ludzi, jak i planetę. O to właśnie chodzi w naszym projekcie”.