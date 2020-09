Auchan wprowadza etykiety żywieniowe Nutri-Score dla produktów marki własnej

Do końca roku 30 proc. produktów marki własnej Auchan będzie oznaczone etykietą Nutri-Score, fot. mat. pras.

W ramach realizacji strategii Auchan 2022 i promowania dobrej żywności - Auchan Retail Polska wprowadza system znakowania Nutri-Score służący do szybkiej i łatwej oceny wartości odżywczej produktów. Do 2022 roku etykiety żywieniowe z 5-kolorową skalą znajdą się na wszystkich opakowaniach wszystkich produktów marki własnej Auchan.

– Wprowadzając prostą w odczytaniu i zrozumiałą etykietę żywieniową Nutri-Score chcemy ułatwić naszym klientom wybór najzdrowszych produktów. Do końca bieżącego roku już 30% produktów marki własnej Auchan będzie oznaczone tą etykietą, a wszystkie produkty marki własnej oznaczymy do końca 2022 r. – mówi Radosław Dac, dyrektor Produktów Auchan Retail Polska.

System Nutri-Score jest wskaźnikiem oceniającym produkt w pięciostopniowej skali od A (produkty najzdrowsze) do E (produkty najmniej zalecane). Symbolom literowym towarzyszą oznaczenia kolorystyczne – zielony kolor to produkty najlepsze, czerwony kolor to produkty, po które powinniśmy sięgać najrzadziej. Na ocenę danego produktu pozytywnie wpływa m.in. zawartość owoców, warzyw, błonnika i białka. Negatywnie oceniane są zaś te z wysoką zawartością cukru, kwasów tłuszczowych nasyconych oraz soli. Oznakowanie Nutri-Score nie jest umieszczane na opakowaniach produktów jednoskładnikowych i na butelkach z wodą.