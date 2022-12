Auchan wprowadza innowacyjny koncept hipermarketu. Pierwszy taki stanął w Piasecznie

- Wymyślenie hipermarketu na nowo” – taki cel postawiliśmy sobie przystępując do prac nad wdrażaną dziś nową koncepcją – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska. Mamy świadomość jak dynamicznie ewoluuje świat konsumenta, a to wymaga także ewolucji konceptów sprzedażowych. Chodzi nie tylko o zastosowanie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań, czy budowanie oferty z myślą o wyborach coraz bardziej świadomego konsumenta, ale też o stworzenie przyjaznej, komfortowej przestrzeni, w której zupełnie nowe doświadczenia zakupowe będą źródłem przyjemności i wielu pozytywnych emocji. Przeprowadzenie tak gruntownej przebudowy hipermarketu było dużym wyzwaniem dla ekipy sklepu w Piasecznie przez ostatnie kilka miesięcy. Tym serdeczniejsze są moje słowa uznania i podziękowanie za osiągnięty efekt, który jest dla nas powodem do dumy. Nie mam wątpliwości, że ten efekt zostanie doceniony także przez naszych klientów.

Hipermarket wymyślony na nowo

Jednym z podstawowych założeń nowego konceptu było przekształcenie hipermarketu w sposób, który pozwoli klientom czuć się w nim bardziej komfortowo. Ścieżki zakupowe zaprojektowane zostały tak, by pozwolić na wybór krótszej lub dłuższej drogi, w zależności od preferencji klienta w danej chwili. Uwzględniają też różne zintegrowane misje zakupowe - zapewniając przy tym klientom przyjemność odkrywania, czy dodatkowe atrakcje - dzięki punktom animacji dla rodzin i dzieci, które przecinają trasy zakupowe. W Strefie Kuchnia obejrzeć można pokazy przygotowywania potraw i przetestować produkty z oferty AGD, a w specjalnie zaprojektowanej dla dzieci strefie animacji wziąć udział w kreatywnych warsztatach, obejrzeć pokaz zabawek, czy po prostu dobrze spędzić czas w przyjaznej atmosferze.

Auchan Retail Polska wprowadza innowacyjny koncept hipermarketu, fot. mat. prasowe

Zmiany w umeblowaniu sklepu, zwłaszcza wprowadzenie niższych mebli i o zróżnicowanej wysokości, tworzą bardziej przyjazne warunki zakupu, dodają też wnętrzu atrakcyjności. Znaczenie ma również nowy sposób ekspozycji produktów, przykładowo w dziale warzyw i owoców klient poczuje się jak na targu, z kolei w dziale z alkoholem, jak w sklepie specjalistycznym, dzięki zastosowaniu typowego dla takich sklepów wyposażenia. Tu klienci będą też mogli zasięgnąć porady sommeliera. Szafy chłodnicze do sezonowania mięsa, w które wyposażony został dział mięsny, zrobią wrażenie na każdym smakoszu, zwłaszcza doceniającym produkty pochodzące ze zrównoważony hodowli. Kąciki Konesera z ofertą wyselekcjonowaną dla klientów szukających wyjątkowych produktów - wyróżnione w każdym z działów spożywczych - podkreślają charakter premium tej oferty, a rozbudowana ekspozycja Strefy BIO szczególnie bogatą ofertę produktów, przygotowaną z myślą o ważnych dziś wśród konsumentów trendach.

Nowy układ hipermarketu – strefy pełne życia

Rewolucyjną zmianą wprowadzoną zgodnie z nowym konceptem jest stworzenie nowego układu specjalnych pełnych życia stref, dostępnych wprost z obu wejść do sklepu, tak by oferować wyjątkowe doświadczenia zakupowe - angażując i inspirując klientów już na początku ich ścieżki zakupowej.

Po lewej stronie od wejścia pojawiła się tętniąca życiem Strefa BISTRO oraz rozbudowany Świat Produktów Świeżych, a po prawej stronie sklepu nowa Strefa Home & Deco oraz Strefy Sezonowe, w których dynamicznie zmieniające się sezonowe produkty i aranżacje wnoszą efekt nowości, pobudzając ciekawość i zachęcając do odkrywania oferty sklepu.

Świat Produktów Świeżych

Prawdziwą rewolucję przeszła lewa strona hipermarketu, czyli strefa dedykowana produktom świeżym - w tym produktów PEWNI DOBREGO, pochodzących z upraw i hodowli kontrolowanych, bez antybiotyków i pestycydów. Dużą nowością jest tu rozbudowana część gastronomiczna, czyli Strefa BISTRO, w której znajdują się Stekowania, Pizzeria, Pierogarnia i Cukiernia.

Świat Produktów Przemysłowych

Wejście po prawej stronie na halę sprzedaży prowadzi wprost do Strefy Home & Deco oraz Stref Sezonowych, które stały się już znakiem rozpoznawczym Auchan. Ich duża atrakcyjność wynika zarówno z ciekawego doboru asortymentu i szczególnie bogatej oferty, jak i samej aranżacji przestrzeni oraz efektu ciągłego zaskakiwania - oferta stref sezonowych zmienia się średnio co dwa tygodnie.

Recyklomat w Auchan w Piasecznie

Dodatkowo w sklepie uruchomiono recyklomat, który pozwala na zbieranie opakowań szklanych oraz butelek plastikowych, a w przyszłości również puszek aluminiowych. Klient ma również możliwość dokonywania zakupów do własnego opakowania, zwłaszcza na Działach Tradycyjnych (na wagę). Sklep nie marnuje żywności - specjalna strefa “Nie marnujemy-ratujemy!” oferuje produkty z krótką datą ważności po bardzo niskich cenach.