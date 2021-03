Auchan z ekologiczną kolekcją odzieży marki własnej

Auchan Retail Polska wprowadza do sprzedaży kolekcję odzieży marki własnej GREEN INEXTENSO. Zgodnie z podpisanym przez Grupę Auchan w 2019 roku Paktem Mody, gama tekstyliów INEXTENSO w 70 proc. wyprodukowana jest z materiałów organicznych pochodzących z recyklingu, z uwzględnieniem zasad zero waste oraz oszczędności wody.

INEXTENSO to marka odzieży „specjalistycznej” dla całej rodziny, oferująca ubrania do użytku codziennego dla kobiet, mężczyzn, dzieci i niemowląt. Są to m.in. dżinsy, kurtki, sukienki, koszule, bluzki, T-shirty, bielizna, ubranka dla dzieci i niemowląt oraz obuwie i dodatki w atrakcyjnych cenach. Cały asortyment stworzony jest z materiałów przyjaznych środowisku, nadających się do recyklingu, takich jak bawełna organiczna i włókna ekologiczne OEKOTEX.

Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów, supermarketów, sklepów franczyzowych i sklepów osiedlowych pod szyldem Moje Auchan, a także kanałem handlu

e-commerce Auchan Direct.