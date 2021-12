Auchan zatrudnia 529 niepełnosprawnych pracowników

– W Auchan od ponad 15 lat prowadzimy politykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Jako pierwszy, już w roku 2006 projekt ten wprowadził sklep Auchan we Wrocławiu, zatrudniając osoby niedosłyszące na stanowiskach kasowych. Wkrótce do tej inicjatywy dołączyły sklepy w Warszawie w Wola Parku i na Modlińskiej. Od 2008 roku nasza sieć stale współpracuje z przedsiębiorstwem ekonomii społecznej ABA Serwis, zatrudniając osoby o różnym stopniu niepełnosprawności w naszych sklepach – mówi Arkadiusz Mika, dyrektor Zasobów Ludzkich Auchan Retail Polska.

Godziny ciszy w Auchan

Inne działania to pionierskie wprowadzenia tzw. Godzin ciszy z myślą o osobach ze spektrum autyzmu i nadwrażliwością sensoryczną. Auchan, jako pierwsza sieć w Polsce, uruchomiła tę inicjatywę, która polega na stworzeniu możliwości robienia zakupów w przyjaznym sensorycznie środowisku. Godziny ciszy obowiązują we wszystkich sklepach Auchan we wtorki, w godzinach 15:00-17:00. W tym czasie w sklepach przyciemnione zostają światła, wyłączone telewizory, muzyka i komunikaty z głośników. Dodatkowo do dyspozycji kupujących oddana jest specjalna, uprzywilejowana kasa.

Przeczytaj także: Usługi kurierskie DPD Polska w sklepach Auchan

Wolontariusz-asystent

Kolejnym krokiem wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest zainicjowany w sklepie Auchan Częstochowa Poczesna w październiku br. pilotażowy projekt „Niebieski Wolontariusz – Asystent”, realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie. Jego celem jest pomoc w zakupach osobom zgłaszającym potrzebę wsparcia ze względu na swoje niepełnosprawności. Pomoc udzielana jest przez uczniów - wolontariuszy.

Ponadto 100% kas samoobsługowych (w szczególności kasy gotówkowe) zainstalowanych jest tak, aby klient na wózku mógł dosięgnąć monitora kasy. Z kolei umieszczony nisko, praktycznie na wysokości kolan wrzut banknotów pozwala mu wygodnie zapłacić oraz otrzymać resztę. Takich kas samoobsługowych zainstalowanych jest ponad 230.